La teoría de José María Carrascal sobre el positivo en covid-19 de Trump y su efecto electoral

José María Carrascal, histórico periodista español y reconocido corresponsal en Nueva York, ha desvelado en Cope.es su punto de vista sobre las elecciones en Estados Unidos del próximo 3 de noviembre. Carrascal nos ha recibido en su salón, cargado de historias y líneas de análisis sobre la actualidad que ha marcado las últimas décadas tanto en España como en resto del mundo. En la actualidad compagina su espacio de opinión de ABCcon tiempos de lectura y análisis, que también le permiten seguir con cierta atención todo lo que ocurre en la campaña estadounidense.

En este sentido, el comunicador ha entrado a valorar el perfil de los dos candidatos a presidir Estados Unidos: "La gente que se dedica a la política ha descendido de nivel, creo que en todo el mundo. Nos encontramos por un lado con un señor que, no voy a decir que era un payaso de televisión, es una revista en cualquier caso, que ha cultivado ese resentimiento que hay en el pueblo americano. Su discurso llama al corazón porque los americanos son tremendamente patriotas. Por otra parte, un señor que ya ha sido derrotado, mayor y que tampoco ofrece grandes ilusiones, simplemente se dedica a vender los errores de su rival que han sido bestiales. Un señor que hablaba que bebiendo lejía se podía acabar con la pandemia".

La opinión de José María Carrascal sobre Trump

Sobre la visión de los estadounidenses, Carrascal ha explicado que existen ciertas dudas sobre cuál va a ser el resultado electoral en la noche del 3 de noviembre: "Hablo con mis amigos allí y noto un desconsuelo y un malestar como nunca. No saben qué va a pasar. Si por un lado temen la fuerza bruta de Trump o por otro lado de debilidad del candidato demócrata. Mi teoría es si ese contagio de virus que ha tenido el presidente no sea un 'fake', que no lo haya tenido. Si se diera ese caso el objetivo de Trump es el que ha conseguido: poder salir diciendo "yo he vencido al virus". Es posible y en cualquier caso lo ha hecho, en 24 o 48 horas ha salido diciendo que el virus es vencible y yo lo he demostrado".

Donald Trump protagonizó hace unas semanas un momento clave en la campaña estadounidense. Su salida de la Casa Blanca hacia el hospital militar Walter Reed provocó un punto de inflexión en la campaña debido a la incertidumbre que provocó el positivo del presidente republicano, pero más sorpresa aún generó el regreso a las pocas horas de Trump a su despacho en Washington, señalando que continuaba con el tratamiento pero que había conseguido vencer al virus, solo unas horas después de haberse confirmado su positivo.