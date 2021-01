Fernández (PPC) dice que "dar votos a Ciudadanos es desperdiciarlos"

El candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha afirmado este sábado que "dar votos a Ciudadanos es desperdiciarlos" porque "no puede ser ganar las elecciones y no ser capaz ni de intentar formar gobierno".

En un acto electoral en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Fernández ha criticado al partido naranja por hacer "perder el tiempo" y "decepcionar a tanta gente" tras las elecciones de 2017, en las que la candidatura de Inés Arrimadas fue la lista más votada, con 36 diputados.

"A mí me dan 36 escaños y no es que me presente a la investidura, es que me presento a la de Francia, Suecia, Noruega y la que me echen por delante", ha ironizado.

Fernández ha dicho que "nadie podrá negar" que cuando los populares tienen la "oportunidad" de gobernar lo hacen: "Y, cuando gobernamos, las cosas van mejor", ha resuelto.

También ha arremetido contra los socialistas con un mensaje que quiere que cale entre el votante constitucionalista, pues lo ha usado repetidas veces ya en lo que va de campaña: "Darle la confianza a Salvador Illa es regalarle los votos después a ERC".

A juicio del líder de los populares, tras los comicios del 14 de febrero pueden darse "tres escenarios": un nuevo Govern independentista; un tripartito de izquierdas; o que "un PP fuerte" posibilite "un cambio" como el de las últimas elecciones andaluzas, que pusieron punto final a una larga etapa del PSOE al frente de la Junta.

El líder de los populares ha insistido también en la necesidad de bajar los impuestos en Cataluña y emular lo que se hace en la Comunidad de Madrid tanto para batir al virus como para el normal desarrollo del día a día.