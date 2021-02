“¿Esta noche se ha contagiado alguien?” Las aglomeraciones que los simpatizantes de Vox defienden

Menos el PSC, las críticas a la celebración de las elecciones catalanas este domingo, en plena tercera ola de contagios ha recibido multitud de críticas del resto de partidos políticos que presentan a un candidato a la cita electoral. La Justicia decidió y la votación tendrá lugar el 14-F con horario especial para los contagiados por coronavirus incluido.

Entre los seguidores de Vox que han asistido al acto de cierre de la campaña del partido que lidera Santiago Abascal encontramos también ese mismo rechazo. Una actitud que se ve modificada al tener que valorar el mismo acto al que están asistiendo.

Un final de campaña multitudinario en tercera ola

Sin cifras oficiales es difícil cuantificar cuánta gente ha podido asistir al cierre de campaña de Vox, pero ha sido evidente que había reunidas varios centenares de personas, sin contar a los otros tantos que protestaban y que eran parados por los Mossos d’Esquadra.

Entre todo el barullo y el ambiente festivo, gente fumando, bebiendo, familias al completo, bengalas de humo verde, hemos podido hablar con algunos de los asistentes al acto y simpatizantes de la formación de Garriga y Abascal. Todos ellos han defendido la perfecta celebración del acto de Vox y el perfecto cumplimiento de las medidas de seguridad.

Unos 20 minutos antes de comenzar, un joven subía al escenario y avisaba a todos los asistentes sobre las medidas de seguridad. Insistió en llevar la mascarilla en todo momento, cubriendo nariz y boca, además de, en la medida de lo posible, guardar cierta distancia de seguridad. Un último punto que, les podemos garantizar, los asistentes ignoraron.

“¿Se ha contagiado alguien en el acto de Vox?”

Es una pregunta que no podríamos responder hasta el inicio de síntomas de alguno de los asistentes, además de la dificultad que entraña establecer si la persona infectada lo fue en este cierre de campaña multitudinario o en otras circunstancias. Lo que queda claro, prueba de ello son las imágenes, es que el ambiente es el propicio para una propagación rápida del virus.

Aun así, los asistentes al acto niegan la mayor. “No”. Rotundos, no creen que nadie se haya podido contagiar durante el mitin que “como has visto, no ha sido muy largo”. Lo que todos tienen claro es que “la gente lleva la mascarilla”, aunque algunos matizan “menos en algún momento para fumar o beber un poco”.

El acto termina y la multitud desaloja con presteza la Plaza de Artós. Al final solo quedan curiosos y simpatizantes que todavía consideran pronto el momento para retirarse. El bar de al lado está hasta arriba, con una terraza con clientes por todas partes y de pie. Al fin y al cabo, es al aire libre, como el acto político (otra justificación que se nos da), lo que se olvida es que hasta el criticado 8M fue al aire libre.