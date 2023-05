En libertad los detenidos por el fraude de voto en Melilla por falta aún de evidencias, según fuentes de COPE

El número 3 de las listas de coalición por Melilla es uno los detenidos por la presunta trama de robo de votos. Tanto él como los otros detenidos y puestos ya libertad, están acusados de delito electoral.

La Policía Nacional ha detenido a al menos nueve personas por su presunta implicación en la compra de votos por correo, un fraude electoral que se podría haber llevado a cabo para las elecciones del 28 de mayo en la ciudad autónoma.

Lo detenidos han sido puestos en libertad tras pasar por comisaría y tomarles la reseña. Se hace así, según explican fuentes a COPE por falta aún de evidencias para prolongar más la detención.

Entre los arrestados por su presunta implicación en una trama de compra venta de votos por correo, el consejero de Coalición por Melilla, Mohamed Ahmed Al-Lal o el yerno del Lider del partido de Mustafa Aberchánel quien, como el resto de detenidos, ha quedado ya en libertad. También una serie de personas algunas ligadas a la delincuencia habitual a los que se señala como presuntos miembros de la red en sus escalones más bajos.

Registros

En los registros practicados -hasta 10, entre otros lugares un local del partido coalición por Melilla- se han incautado de material, soportes informáticos y documental que será analizado ahora a fondo.

No han aparecido las bolsas de voto por corro ya emitido y no depositado desde que la junta electoral central ordenara exigir la identificación personal para ser entregadas en cualquier oficina de Correos de España.

Solo se han depositado 1800 de los más de 11000 votos solicitados por correo.



En declaraciones a los periodistas, Mohamed Ahmed, que se ha acogido a su derecho de no declarar ante la jueza. Aunque se ha negado a declarar por “recomendación” y “estrategia” de su letrado, ha mostrado su intención de colaborar y “facilitar al máximo a las autoridades” en su actuación, aunque ha aclarado que no tiene ninguna citación judicial.

“Persecución política”





Mohamed Ahmed ha comparecido junto a otros candidatos y dirigentes de CPM, entre ellos la cabeza de lista, Dunia Almansouri, junto al monolito en honor a la Constitución Española, ubicado muy cerca de la Delegación del Gobierno, a la que ha señalado como responsable de lo que considera una “persecución política”.



“Aquí no se trata ni de policía ni de judicatura, sino de política. Y se está haciendo uso de los estamentos del Estado para hacer una persecución política porque esto viene mandatado por un poder político”, ha dicho señalando a “a lo que en esa Delegación del Gobierno habita en este momento”, aludiendo así a su delegada, la socialista Sabrina Moh.



Se ha preguntado “cómo se puede participar de manera directa desde el poder político sobre unas elecciones”, en las que la Constitución reconoce en su artículo 6 la libertad de cualquier partido a participar y materializar sus actuaciones, todo ello “en una democracia madura” como esta y en el año 2023.



Ha lamentado que lo que está ocurriendo “incide en la opinión pública de los electores”, que “está condicionada de manera determinante, hasta el punto de que limita la participación política de CPM al reseñar de manera negativa y reiterada” sobre dicho partido “cualquier halo de culpabilidad o de estar participando en una trama”.



Por ello, ha hecho un llamamiento a los melillenses a “despertar” para no permitir que se “persiga a ningún partido”, no solo a CPM, sino también al resto de los que concurren en las elecciones, lo que, además, provoca una imagen negativa de Melilla en el exterior.







