López Miras, en TRECE: “Si se divide el voto de la derecha, gana Sánchez y pierde la Región de Murcia”

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, analiza en 'El Cascabel' de TRECE la actualidad, la política nacional y los posibles resultados de las elecciones del 28M.

La importancia del agua en la Región de Murcia

El temporal de intensas lluvias que afecta con especial virulencia al sureste peninsular ha dejado sin clase a miles de alumnos de colegios, institutos y universidades, mientras los servicios de emergencia e intervención se afanan por paliar los destrozos provocados por las precipitaciones. El paso de la DANA por la Región de Murcia ha causado estragos a pesar de su necesidad: “El agua es vida en esta región y la utilizamos para regar y alimentar a medio mundo. Llevamos mucho tiempo pidiendo esa agua que no tenemos”, comenta el presidente de Murcia, destacando que “afortunadamente solo tenemos que lamentar daños materiales y, a lo lago del día, hemos vuelto a la normalidad”.

La situación de la sequía es algo que preocupa en especial a los ciudadanos de esta región que ven sus campos afectados en tiempos es los que cada vez hay menos trasvases y no hay un pacto nacional al respecto. López Miras advierte que “lo más importante es que sí hay solución, pero en este país el agua no es una política de Estado. La solución es un plan hidrológico nacionalque garantice el agua a todos los españoles”. El presidente de Murcia subraya que “Feijóo es consciente de que el agua tiene que ser una política de Estado y su compromiso es aprobar un Plan Hidrológico Nacional. El primer paso se ha dado en el programa electoral del Partido Popular para garantizar el agua a todos los españoles con criterios de justicia, equidad y solidaridad”.

Los pactos con Bildu y la presencia de asesinos en las listas electorales

“No entendemos, y vemos con repulsa y asco, como hay partidos que pueden llevar en sus listas a asesinos”, comenta de forma contundente el candidato popular. “No entendemos que estos asesinos representen a las instituciones y defiendan nuestra democracia. Lo que no entendemos es que el Gobierno tenga la intención de seguir pactando con Bildu. Mis principios y valores me impiden permitir estas cosas”.

¿Se aplicará la ley de vivienda de Sánchez en Murcia?

Sobre la polémica ley de vivienda del Gobierno de Sánchez pactada con Podemos, Bildu y los partidos separatistas, el presidente de Murcia la describe como “una ley muy mala que perjudica a los españoles. Es una ley que se prueba de espaldas aquellos que tenemos que desarrollarla, las comunidades autónomas. Es una chapuza, legaliza la okupación y cuestiona el principio de propiedad privada. Esta ley, en la Región de Murcia, no la vamos a aplicar. Y las cuestiones que invadan nuestra competencia, las vamos a recurrir”.

Unas encuestas favorables a López Miras

Muchas de las encuestas dan una victoria clara a López Miras en la Región de Murcia, incluso rozando la mayoría absoluta. En cuanto a un posible pacto con Vox si esto no sucede, el candidato popular lo tiene claro: “Conozco los gobiernos de coalición y son un engaño. No hay dos partidos que trabajen al unísono. Hay dos partidos que se dedican a estar enfrentados. No son buenos ni eficaces. No dan tranquilidad a la ciudadanía. Hago mías las palabras de Aznar que decía que uno de sus grandes logros fue unir todo lo que había a la izquierda del Partido Socialista. Eso es lo que pretendemos, que no se divida el voto porque quien gana es Sánchez y quien pierde es la Región de Murcia”.

López Miras recuerda que este 28 de mayo “nos estamos jugando mucho y todos los españoles deben tomar parte en las decisiones de su futuro. La forma de hacerlo es votando el próximo domingo”.

La Región de Murcia continuará bajando impuestos

Para terminar, el presidente de la Región de Murcia mantiene el compromiso de seguir eliminando impuestos para los ciudadanos: “Somos, junto con la Comunidad de Madrid, es una de las comunidades con menos impuestos de toda España. En España nadie tiene eliminado hasta el tercer grado -hermanos, tío y sobrinos- el impuesto de donaciones”.