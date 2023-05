García-Page, sobre la presunta compra de votos: "Tengo ganas de que se depuren responsabilidades con dureza"

Avalancha de titulares por compra de votos. Sin duda un muy mal día para el PSOE. Primero, por presuntas tramas de compra de votos en Mojácar en Almería, en Albudeite, en Murcia, en Huévar de Aljarafe, en Sevilla y en el Cabildo de La Gomera. Sin embargo, el PSOE también está marcado por la compra de votos de sus socios en Melilla. Y por si tuvieran poco, salpicado también el número 3 del PSOE andaluz por urdir el secuestro de una concejal de Maracena, en Granada, detenido por agresión el número 2 del PSOE en Santa Cruz de Tenerife y abierto juicio oral al alcalde de Galapagar y candidato del PSOE por acoso laboral.

Sobre estos asuntos, ha preguntado este jueves Antonio Jiménez al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Para él, "lo primero que suscitan estas informaciones es que es bueno que se detecten y lo segundo es que tengo ganas de que se depuren responsabilidades". También ha asegurado que se siente "honrado" por presentarse a las elecciones, pero añade que "todos los procesos electorales han sido muy fiables, hay que responder con dureza a los casos y deben ser los jueces, aunque también los políticos tendremos que depurar para que sean todavía más limpios los procesos".

Sobre si estos hechos cree que pueden perjudicarle en su candidatura, Page cree que "todo forma parte del estado ambiente" y considera que todo aquel que se presente a las elecciones del 28M "hubieran preferido una campaña con una intervención más discreta de los líderes nacionales", sin señalar a ninguno en concreto.

De cara a su posible reelección el próximo domingo, el actual presidente de la Junta de Castilla-La Mancha está convencido de que "la gente, en su mayoría, no votará en clave nacional y saben lo que está en juego. Creo que se pueden llevar una sorpresa todos los dirigentes nacionales".

Los pactos del Partido Socialista con Bildu

Emiliano García-Page ha sido claro con su opinión sobre los pactos de Pedro Sánchez con Bildu: "Me duele que el futuro de mi tierra termine decidiéndolo, por activa o por pasiva, un tipo como Otegui". También ha recordado sus años atemorizado por ETA: "Me daba pánico llevar a mis hijos al colegio todos los días y ver que hoy me utilizan y mezclan con alguien que estaba detrás de esto, me duele".

