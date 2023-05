Estos son los lugares más excepcionales que se han utilizado en España para ir a votar: "Fíjate"

Cuatro días quedan para las elecciones. Nos toca votar y lo normal es que lo hagamos en los colegios electorales. Pero no siempre así. Hay pueblos pequeños donde se vota directamente en el Ayuntamiento o en la Casa de la Cultura. Pero hay excepciones. ¿Quieres saber en qué lugares 'raros' se ha acudido a la cita con las urnas? No te lo pidas en el audio disponible a continuación.

En cualquier caso, son las delegaciones provinciales de las oficinas del censo electoral las que se ponen en contacto con el ayuntamiento y les preguntan por los lugares que son más convenientes. Los ayuntamientos lo comunican y desde estas delegaciones se indica cuáles son.

"El sábado lo preparamos todo para que el domingo esté todo listo"

Agustín Ildefonso Trigueros es director del Colegio de San Agustín en Madrid y ha pasado por los micrófonos de 'Mediodía COPE' la forma en la que están preparando todo para convertirse en mesa electoral el próximo 28M. Escucha aquí la entrevista completa con toda la información sobre este asunto.

"Tenemos ya todo el material que nos proporcionan para las elecciones. El sábado lo preparamos todo para que el domingo esté todo listo".

En cuanto al mecanismo para convertirse en mesa electoral, ha explicado que "recibimos un mail. La Junta Municipal del distrito nos pide si estamos dispuestos a ser colegio electoral. Habitualmente no tenemos ningún inconveniente. Nos gusta colaborar en este sentido con la Comunidad de Madrid. Y ya más adelante te escriben desde la delegación para pedirte toda la información".

Así, la petición que les hacen siempre es voluntaria. ¿Y qué ocurre si un año les viene mal? "Me imagino que si les justificas el motivo por el que no puedes, me imagino que no haya ningún problema", explica el director de este colegio madrileño.

El polideportivo del centro será el lugar en el que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto en este centro. "Es más cómodo para todos. Para instalarlo y también para la gente. Incluso al día siguiente podemos abrir el colegio sin ningún problema y sin tener que estar todo el rato recogiendo".

