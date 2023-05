Detenidas las votaciones en Sueca, Valencia, en cuatro colegios al detectar irregularidades en las papeletas

La localidad de Sueca (Valencia) ha tenido que paralizar la votaciones para las elecciones autonómicas y municipales durante una media hora al detectar que había papeletas impresas por las dos caras y en cada una de ellas una candidatura distinta.



Así lo han manifestado a EFE la presidenta de una de las mesas electorales del municipio y un apoderado del PSPV-PSOE, quienes han explicado que la incidencia se ha detectado únicamente en las papeletas de las candidaturas municipales, y que ya está resuelta.



En principio, los problemas se han detectado en cuatro colegios electorales (Carrasquer, Els Porxets, Nuestra Señora de Fátima y la Cambra Agraria), en los que a primera hora de este domingo algunos votantes han detectado que había papeletas impresas por las dos caras y con dos candidaturas distintas.

Esto ha obligado a parar el proceso electoral en todo el municipio hasta resolver el problema, lo que ha llevado unos 20 o 30 minutos, según las fuentes consultadas, tras los cuales se han retomado las votaciones con normalidad.



Durante el recuento, aquellas papeletas con doble impresión que se hayan introducido en la urna antes de haberse detectado el error, serán consideradas nulas, según han explicado tanto la presidenta de la mesa como el apoderado.



El candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat valenciana, Joan Baldoví, quien vota en esta localidad de la que fue alcalde, ha deseado que este problema no afecte al resultado de las elecciones locales, y ha denunciado que haya personas que quieran "deslegitimar un proceso democrático" como este.



"No lo van a conseguir", ha afirmado Baldoví, quien ha asegurado que este 28 de mayo "la gente expresará su voluntad" y "los suecanos harán alcalde a quien consideren que mejor reúne las condiciones", y quienes "quieren ensuciar la fiesta de la democracia no lo van a conseguir", ha insistido.



La Junta Electoral, consultada por EFE, no se ha pronunciado sobre este incidente y la Delegación del Gobierno se ha limitado a precisar que la resolución de este tipo de asuntos corresponde a la Junta Electoral.