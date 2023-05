Charito, candidata de 99 años en Patones de Abajo a Expósito: "Va a ganar el PP, ya lo verás"

Charito es candidata de 99 años en Patones de Abajo (Madrid). Ha pasado por los micrófonos del 'Especial Elecciones' presentado por Expósito. Ha reflexionado sobre el cierre de campaña. "Va a ganar el PP, ya lo verás", ha dicho esta anciana en COPE.

Además, ha asegurado que "ayer subió un señor muy majo y me dio la enhorabuena. Y no era ni del pueblo. Entonces, ¿qué vas a esperar hijo? Si no te dice nadie nada. Ni los de arriba, y menos los de abajo".

Expósito concluía su intervención preguntándole qué hay que hacer para llegar tan bien a su edad, pero ella se ha decantado por comentar qué espera de su resultado electoral. "Yo no voy a ganar nada ni quiero nada. Por vosotros, no fracaso. Parece que nadie tiene interés".

La abuela de Patones que soñaba con ser alcaldesa

Charito fue protagonista de un episodio del podcast especial de COPE '28M, el daily' con motivo de las elecciones municipales y autonómicas. Y es que con 99 años, la Charito, como la conoce todo el mundo, ha luchado estos días por convertirse en la próxima alcaldesa de su pueblo.





"¿Usted se imagina en un coche con una bandera? ¿Abuelitas, abuelitas, votadme a mí? Si tengo que hablar con alguien, atenderlas y hacer eso que piden. A ver si lo soluciono. Eso sería lo mejor", asegura la nonagenaria más famosa de Patones.

Sobre su pueblo, como en tantos otros de España está el de arriba y está el de abajo, Cerezo de arriba y Cerezo de abajo. Lo mismo pasa en Castro Serna, Viniegra o Rabanal en la provincia de León, solo por dar unos ejemplos. También pasa aquí, en Patones, en la Comunidad de Madrid. Está el de arriba, que es el original, y el de abajo, donde vive el grueso de los aproximadamente 530 vecinos.