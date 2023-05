Antonio Muñoz, alcalde se Sevilla y candidato del PSOE a la reelección el 28-M, en Herrera en COPE

A Antonio Muñoz, alcalde se Sevilla y candidato del Partido Socialista Obrero Español para la reelección el próximo 28 de mayo, se le nota la intensa actividad de precampaña en la voz -que ya sufre la aspereza de un hablar incesante-, "es mi punto débil" le dice a Carlos Herrera y los tertulianos, es el cansancio que culminará durante la campaña "conforme nos vayamos acercando a la campaña irá aumentando", confiesa.

Muñoz ha comparecido en Herrera en COPE este primer viernes de mayo para hablar de lo que ha hecho y le queda por hacer por su ciudad, Sevilla, pero cómo era lógico ha tenido que responder a cuestiones que sobrepasan la actualidad de la capital andaluza.

Preguntas de el tipo de: ¿Sánchez suma o resta para su campaña y por qué se negó a firmar la petición de indulto de Griñán? "Empiezo respondiendo lo segundo" dice Antonio Muñoz, "no firmé porque soy el alcalde de Sevilla y en una cuestión que considero polémica, el alcalde debe estar por encima de esas cuestiones".

Sobre si la presencia de Pedro Sánchez le va a beneficiar para salir reelegido, "espero que sume y que ponga en valor los acuerdos firmados", pero ante la insistencia de los tertulianos de sí quiere o no que Sánchez participe en su campaña, tiene que mojarse un poco más, "pertenezco a una organización política, tengo un jefe regional y otro nacional y no puedo estar al margen de las personas que dirigen el partido, si no me tendría que ir a otra fuerza política. Es normal que Sánchez venga, lo anormal es que no viniera. ¿Qué análisis estaríamos haciendo si no viniera? Que el PSOE no apoya mi candidatura. Quiero normalidad, en Sevilla estamos muy alejados de la bronca y los episodios que hemos visto en Madrid estos últimos días. No hay que perder las formas, Sevilla dista bastante de esos episodios nacionales" y adelanta que Pedro Sánchez "va a venir después de la visita a Biden, pero en algún momento aterrizará en Sevilla".

Y hablando de Sevilla, preguntaba Carlos, ¿por qué quiere seguir al frente del ayuntamiento sevillano? "Porque Sevilla es una ciudad apetecible desde el punto de vista político para gobernarla, ¿hay un orgullo mayor para un sevillano o sevillana que ser alcalde de la ciudad?", responde el actual regidor y candidato.