La llave de la gobernabilidad de España en manos del PNV y Junts, ¿qué pasará tras el 23J?

Tras conocer los últimos datos de estas elecciones del 23J, ya hemos podido ver las primeras reacciones de los principales candidatos. Ninguno ha obtenido la mayoría suficiente como para gobernar por sí solo, con mayoría absoluta, y eso implica tener que hacer pactos.

¿A cambio de qué?

Por eso, la cabeza de lista de Junts per Catalunya al Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido a Sánchez que no le será tan fácil conseguir su apoyo. Por eso, ha sido clara y ha afirmado que no hará presidente a Sánchez "a cambio de nada". Ha sido tajante y ha manifestado que su gran prioridad ahora mismo es Cataluña y no que se conforme gobierno.

Sin embargo, esos siete escaños que ha obtenido Junts podrían ser clave a la hora de decidir y conformar el Gobierno. Algo que ya pasó en las anteriores elecciones, y que sería fundamental para Sánchez en estas para poder acercarse a la mayoría absoluta y lograra así la gobernabilidad.



"Sánchez tiene muchos deberes pendientes con Cataluña", ha señalado Nogueras. Han comparecido en la sede electoral de JxCat rodeada de la plana mayor del partido y flanqueada por su presidenta, Laura Borràs, y su secretario general, Jordi Turull, en una rueda de prensa en la que ha aventurado que se abre "una nueva etapa" en la que habrá que recuperar la "unidad" independentista.

No con VOX

Sin embargo, en PNV también está resultando crucial, según los resultados obtenidos en esta selecciones. Por eso, es muy importante saber con quién decidirán pactar.

El problema es que el partido vasco fue tajante, y en plena campaña electoral recalcó que no iba a pactar con los de Santiago Abascal. Aitor Esteban fue muy vehemente y cerró la puerta radicalmente a la opción de apoyar a un posible gobierno PP-Vox.

"El Partido Popular ya ha pasado todas las rayas", sostenía el portavoz del PNV sobre la posibilidad de que su formación apoyase a una coalición con Feijóo por los pactos ya consumados con Vox en ayuntamientos y administraciones regionales.

