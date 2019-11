El PP, satisfecho y preocupado por los resultados

En el PP no ocultaban su satisfacción por esos 22 diputados más que han conseguido. En pocos meses han recuperado más de seiscientos mil votos, y se ha consolidado la imagen de Pablo Casado como líder del centro-derecha. Pero en el lado contrario de la balanza están los buenos resultados de VOX, que han frustrado, en gran parte, sus propias expectativas. En Génova no tienen ninguna duda de que ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha alimentado constantemente el crecimiento de los de Abascal, y lamentan que no haya calado en el electorado ese llamamiento a unir el voto en torno al Partido popular.

El problema, para el PP, es que las elecciones no han arreglado nada, y que el panorama político sigue siendo endiablado. En Génova son conscientes de que van a recibir fuertes presiones para abstenerse en una investidura de Sánchez, pero Pablo Casado dejaba claro hace unas horas lo que ya había dicho en campaña: con el actual líder socialista no irán a ninguna parte porque son “incompatibles”. Casado intenta esconder sus cartas y asegura que la pelota está en el tejado de Sánchez. Algunas voces han comenzado ya a apuntar una posible solución: que el actual líder socialista, dé un paso atrás. Y hay otra opción, que sea el propio presidente del PP el que se presente a la investidura, aunque no cuente con apoyos suficientes para ello. La razón de estas reticencias es que, si se acaba apoyando al PSOE, se dejaría, dicen, mucho más espacio político a VOX para que se presentara como la alternativa.

Al principio de la campaña en el PP apuntaban la posibilidad de sacar 90-95 escaños, aunque, conforme avanzaban los días, fueron “vendiendo” que podrían llegar hasta los 105. Se trataba en parte, reconocen, de presentarse ante los españoles como caballo ganador.

Mañana martes, Casado reunirá al Comité Ejecutivo de su partido y podría dar ya pistas sobre lo que quiere hacer. De momento estas elecciones le han ayudado a consolidar su liderazgo y en Génova nadie da un duro porque esta legislatura vaya a ser muy larga. Y Casado podría tener entonces una tercera oportunidad.