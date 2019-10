Marcos de Quinto responde al PSOE sobre su patrimonio: “Lo he ganado honradamente y no robando como ustedes”

En el cuarto y último hemos vivido algunso momentos de tensión, a la hora de hablar de los retos económicos a los que se enfrenta España y, en especial, por los impuestos que deben pagar (o no) los españoles. En concreto, uno de los momentos donde el tono cordial que ha reinado durante el debate, se ha visto quebrado, ha sido con un rifirrafe vivido entre el representante socialista, Daniel Fuentes, y el de Ciudadanos, Marcos de Quinto.

A la gresca por el impuesto de sucesiones andaluz

Fuentes comenzabga su exposición atacando a las"derechas", asegurando que "siempre llegan tarde a los grandes retos sociales". Continuaba con su crítica a la postura conservadora al asegurar que "siguen insistiendo en el paradigma de lo importante que es crecer y luego distribuir". Para Fuentes este modelo está obsoleto "ese es el mundo de antes de 2008, es el modelo del pasado, tenemos que aprender a crecer y distribuir. No son antagónicos", ha asegurado.

Justo en ese momento, el socialista ha querido poner un ejemplo para atacar a sus rivales: "¿Qué ha hecho el PP con Ciudadanos y el apoyo de Vox?", preguntaba en relación a la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía. "No robar", contestaba rápido Marcos de Quinto desde la trinchera. A partir de ese momento se han sucedido las acusaciones ininteligibles entre los candidatos, salvo la crítica del popular Mario Garcés: "La que se pone nerviosa es Montero", acusaba.

A pesar del lío, el socialista Fuentes seguía en us empeño de demostrar la mala gestión de sus rivales en Andalucía: "Si lo que cada uno de los herederos recibía era menos de un millón de euros, no tributaba. Tributaba cero", ha asegurado Fuentes. "Con esa ley, se elimina el impuesto para los que perciben más de un millón de euros. Le han quitado el impuesto a las grandes fortunas", aseguraba.

“Queréis el dinero de los impuestos para iros de copas”

Minetras el socialista hablaba, el ex directivo de Coca-Cola, criticaba a su compañero de debate: “Queréis el dinero de los impuestos para iros de copas, para regalárselo a la UGT de Andalucía. ¡Venga hombre!", espetaba De Quinto. La respuesta no tardó en llegar y Fuentes aseguraba que con ese impuesto, "se recaudan más de 2000 millones de euros. De eso no habláis. ¿Qué hacemos después?", se preguntaba. "Pedir al Estado porque no me quedan recursos", se respondía.

Ante la posición de Fuentes, Marcos de Quinto seguía y añadía que "la solución es cerrar chiringuitos. Queréis coger el dinero de sucesiones para dárselo a vuestros amigos en los chiringuitos que luego tenemos que cerrar", cargaba. La tensión todavía no había llegado a su clímax, pero poco faltaba, porque el socialista no tardó en lanzarle al representante de Ciudadanos un "a los ricos como usted". Justo entonces Marcos de Quinto, indignado justificaba su patrimonio (el mayor del Congreso) y aseguraba que "lo he ganado honradamente y no robando como ustedes".

A partir de ahí, un intercambio tenso de mensajes para acabar con una sentencia firme de Marcos de Quinto: "Es inaceptable lo que acaba de decir este hombre".