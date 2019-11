La reacción de Francesc de Carreras tras ver a Albert Rivera desnudo: "Estuve a punto de borrarme"

El jurista y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, Francesc de Carreras, tuvo a Albert Rivera como alumno durante el curso de Doctorado en Derecho allá por el año 2002. Luego, Carreras se convertiría en uno de los padres políticos del presidente de Ciudadanos, formación del que el jurista es uno de los fundadores y afiliados desde 2006: “El curso donde estaba Albert era bueno. Estaba compuesto por cuatro o cinco estudiantes que tenían una buena formación, que planteaban temas, sabían debatir...”

A partir del año 2004, algunos intelectuales de distintos ámbitos de Cataluña debatían sobre la conveniencia de publicar un manifiesto y crear una plataforma que hiciera frente al nacionalismo: “En aquel momento no se debatía aún el independentismo. Nos movilizamos a raíz de la llegada del tripartito al frente del Gobierno de la Generalitat (integrado por PSC, IU y ERC), cuando nos dimos cuenta que no teníamos a quien votar en Cataluña, ya que durante los años de Pujol muchos votaban al PSOE como mal menor, pero cuando pactaron el gobierno con ERC, nos quedamos sin representación”.

Así las cosas, en 2005 aquel movimiento publicó por Internet el manifiesto para que la gente pudiera firmarlo: “Rivera lo vio, y se puso en contacto conmigo para avisarme de que acudiría a la presentación de la plataforma”.

Ciudadanos aún no había nacido como partido político. Necesitaban recabar apoyos. Para ello, recorrieron pueblos y barrios de Barcelona. Albert Rivera se mostró muy activo en aquella campaña: “También se mostró contrario al Estatuto de Autonomía impulsado por el tripartito con Pasqual Maragall al frente, y al que finalmente votamos que no”.

Así llegaron a julio de 2006, cuando se constituyó Ciudadanos como partido. Con tan solo 27 años, Rivera se convirtió en su presidente: “Estaba muy preparado y era muy responsable, le vi con capacidad y ganas. De hecho, si Ciudadanos ha tenido éxito, en un tanto por ciento elevadísimo ha sido por el liderazgo de Rivera”, comenta Francesc de Carreras.

Con el paso de los años y aunque suene paradójico, Francesc de Carreras se ha ido desencantando del proyecto político del partido naranja. Tanto es así que el pasado verano decidió darse de baja, por las discrepancias que mantenía con la dirección nacional, cerrada en banda a la hora de pactar una mayoría estable con el PSOE.

No es la primera vez que Carreras amagaba con marcharse. Ya en 2006, cuando vio a Albert Rivera desnudo como acto de promoción de campaña, se sintió muy decepcionado, tal y como reconoce con cierto tono simpático: “Me sentó fatal. No lo entendí. Al día siguiente, como yo vivía frente a la primera sede de Ciudadanos, fui a hablar con él y le dije que si teníamos que hacer un partido a base de que el líder se desnude, me borro. Le vi en los ojos un cierto enrojecimiento, casi se le saltaban las lágrimas. Mi mujer, que era una entusiasta de Rivera, me decía que no le dejara solo, que esto era una tontería”.