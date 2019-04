Carlos Rivera llega a Madrid con "Guerra Tour"

Esta misma semana Carlos Rivera llega a Madrid con su gira española “Guerra Tour” y llenando no solo el Wizink Center de Madrid sino muchos otros lugares como Gijón, lugar donde arrancó esta nueva tanda de conciertos. Valladolid y Bilbao también han sido otras de las ciudades donde se ha colgado el cartel de “Sold out”.

Con motivo de sus conciertos por nuestro país he quedado con Carlos para que nos cuente cómo se encuentra en este momento profesional y personalmente. Casi 8 años han pasado ya desde que empezó a darse a conocer gracias a su personaje de “Simba” en “El Rey león”. Desde entonces y hasta ahora,esta bola de nieve no ha hecho más que crecer y crecer y posicionarle en un lugar que le ha abierto puertas no solo en España sino también en México, su país. Reconoce que el público español le ha dado mucho cariño y de alguna manera esta gira es una forma de agradecimiento a tantas muestras de apoyo desde que se inició en la música.

De su nuevo trabajo también nos habla del tercer single “Sería más fácil” para el que ha contado con Paula Echevarría en el videoclip y el que supera ya los 33 millones de visualizaciones en Youtube. Una actriz a la que, personalmente, no conocía pero el feeling y la complicidad se hizo palpable a los minutos juntos.

También nos habla de su encuentro con el Papa junto a otros artistas internacionales como David Bisbal o Sebastian Yatra. Así que solo me queda recordarte que este próximo 11 de abril estará en Madrid, poniendo en escena cada una de las canciones que forman parte de su “Guerra Tour” con muchas sorpresas “femeninas”.

No te pierdas la entrevista a Carlos Rivera en otro de los episodios de mi Vlog. ¡Dale al play y disfruta!