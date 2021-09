La Bolsa recupera el resuello tras el desplome de ayer, pero no puede con los 8.800 puntos

Se han suavizado los temores, las dudas y las zozobras que hundieron ayer a las Bolsas. Hoy los inversores han respirado algo más tranquilos. Los mercados, tras el profundo susto de ayer, comienzan a pensar que los problemas por los que atraviesa el promotor inmobiliario chino Evergrande no provocarán un cataclismo económico y financiero mundial. En el peor de los casos pueden producirse daños colaterales en el gigantesco sector inmobiliario de China, lo cual ya es bastante, pero seguramente no generará una crisis financiera global de gran calado, ni mucho menos. La incertidumbre es grande, pero en las últimas horas los expertos han comenzado a pensar que la sangre no llegará al río.