VÍDEO: Economía.- Planas pide al PP que, por "primera vez", le haga una propuesta "constructiva" en materia de pesca

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido al PP que, por "primera vez", le haga una propuesta "constructiva" en materia de pesca en lugar de "criticar lo que hay".

"Hemos dado pasos adelante importantes", ha manifestado el titular del ramo en la sesión del pleno del Senado en respuesta a una pregunta de la diputado del Partido Popular Carmen Belén López Zapata, quien ha cuestionado al ministro si se siente satisfecho con las medidas de compensación para la pesca de arrastre en el mar Mediterráneo aprobadas recientemente por la Unión Europea.

"Yo creo que usted, en lugar de criticar lo que hay, simplemente le pediría que por primera vez el Partido Popular me hiciese una propuesta constructiva en materia de pesca", ha afirmado Planas, quien ha recriminado a López Zapata que se apropie de las propuestas del Ministerio de Agricultura y las haga suyas, como, según el ministro, ocurrió con las 'cláusulas espejo'.

"Hoy propone una comisaría de pesca y es mi propuesta", ha señalado Planas. "O sea que me apoyan ustedes, magnífico, por una vez, y no se equivocan en apoyarme, desde luego que no", ha ironizado Planas. "Como no se equivocan sin duda con las medidas que hemos propuesto, con unas paradas temporales por cuatro semanas que nos permiten que haya una mayor supervivencia de los alevines de merluza", ha añadido.

"Que haya rentabilidad y que haya sostenibilidad, todo eso lo hemos hecho modestamente con el trabajo del Gobierno de España", ha concluido el ministro de Agricultura en su intervención.

Por su parte, López Zapata ha espetado a Planas que el arrastre del Mediterráneo "viene sufriendo recortes desde hace cuatro años", con lo que el sector se siente "defraudado y maltratado".

"Deje de ser vasallo de los ecologistas y exija que los informes científicos se actualicen antes de las tomas de decisiones en el seno de la comisión. Deje de sacrificar el presente y el futuro de miles de familias", ha indicado la diputada popular.

