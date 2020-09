VÍDEO: Economía.- Maroto espera que haya "cuanto antes" un acuerdo para prolongar los ERTEs

GETXO (BIZKAIA), 7 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha mostrado su confianza en que se produzca "cuanto antes" un acuerdo para prolongar los ERTEs, un "instrumento que ha venido para quedarse", y ha valorado que todas las partes acudan a la mesa de negociación "con vocación de acuerdo".

Maroto, que este lunes se encuentra en Euskadi, ha visitado durante la mañana las instalaciones el Automotive Intelligence Center (CIE), en el Parque Empresarial Boroa de Amorebieta-Etxano, y posteriormente ha mantenido un encuentro con el Círculo de Empresarios Vascos, Getxo.

En declaraciones a los medios de comunicación previas al encuentro, la ministra ha sido cuestionada por cómo ha afectado la pandemia de covid-19 al sector del turismo que, como ha reconocido, ha provocado uno datos que contrastan con la situación del año pasado.

"Tras señalar que la pandemia ha tenido como efectos "importantes", la "pérdida de confianza" de los viajeros, así como las "restricciones de movilidad que tenemos con nuestros principales mercados emisores, ha reconocido que, por ello, los datos "son malos, aunque cambian mucho según el territorio".

"El País Vasco en particular, como consecuencia de los viajes de los residentes, va a cerrar con un verano mejor que la media del conjunto de España lo que no significa que estemos satisfechos", ha indicado, para añadir que se está trabajando para abrir "corredores seguros" con los principales mercados emisores y "tratar de alargar un poco la temporada de verano, teniendo en cuenta las buenas temperaturas que tenemos".

De este modo, y pese a insistir en que "el año va a ser malo", ha confiado en que con la posible vacuna, que ha confiado llegue "a finales de año o principios del que viene" se recupere la confianza y en 2021 "se dejen atrás los efectos negativos de la pandemia en el sector turístico".

ERTES

Respecto a la posibilidad de que se pueda prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre, la ministra ha considerado que hay "bastante certezas" y ha incidido en que el Gobierno central "siempre ha dicho que el instrumento del ERTE ha venido para quedarse y eso se debe trasladar a los trabajadores afectados y a los sectores económicos que no han podido recuperar la actividad económica".

También ha valorado que se haya abierto la mesa de negociación donde "todos vamos con vocación de acuerdo, lo que significa que hay voluntad de todos en prolongarlos".

"Hay que ver en qué sectores y qué territorios son los más necesitados de esta medida. Como ministra de Turismo yo he pedido que haya una sensibilidad especial con el sector y esté incluido dentro de esa prolongación. Es muy importante para sustentar y resistir un año difícil", ha defendido, al tiempo que ha confiando en que sindicatos y patronal entiendan la situación "tan importante en que nos encontramos" y de este modo haya un acuerdo "cuanto antes".

PGE

Respecto a la negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, Maroto ha destacado los encuentros mantenidos por Pedro Sánchez con los grupos parlamentarios y ha incidido en la "voluntad de diálogo" mostrada pone de manifiesto el deseo del Ejecutivo de que se cuente con unas nuevas Cuentas.

"No es una opción, es una necesidad. Sin nuevos Presupuestos no podremos canalizar los fondos europeos y yo pediría altura de miras; tenemos que luchar todos juntos contra la pandemia y, por ello, pido a los partidos que dejen las diferencias partidistas y trabajen por el interés general", ha reclamado.

En esta línea, ha subrayado que el Ejecutivo de Sánchez no veta a nadie y quiere pactar "con todos aquellos que quieran sumar". "Para dar respuesta a la crisis necesitamos nuevos presupuestos porque las actuales no responden a las necesidades. Apelamos a la responsabilidad de todos los grupos porque no vetamos a nadie y tenemos voluntad de diálogo", ha finalizado.

