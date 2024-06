Una española va a Finlandia y alucina con el precio del aceite de oliva allí: "No sé si ponerme a llorar"

Mucho ha dado que hablar el precio del aceite de oliva en los últimos meses. Y es que hemos asistido a su ascenso vertiginoso en los estantes de los supermercados. Desde 2020 acumula un incremento superior al 175 %.

En concreto, este 2024 ha subido entre un 7 % y un 23 %, según el tipo, como constata un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Por precios, el virgen extra de marca blanca en botella de plástico de un litro ha pasado de costar 9,20 a 9,84 euros. El de oliva suave de marca blanca de 7,66 a 9,21 euros y el virgen extra de una marca de fabricante, de 12,67 a 15,33 euros.

IVA al 0% desde julio

Después de que su precio se haya disparado y de que su consumo haya caído un 20 %, el Gobierno ha movido ficha. La buena noticia llegaba la semana pasada cuando conocíamos que se suprimirá suIVA desde este 1 de julio de manera temporal.

Precisamente la supresión del IVA del aceite de oliva fue una de las medidas pactadas con Junts a cambio de su apoyo a la convalidación del decreto anticrisis de diciembre que, entre otras cosas, ampliaba hasta el 30 de junio la subvención a algunos alimentos.

Además, el aceite de oliva será incluido permanentemente en el grupo de bienes de primera necesidad a los que se aplica el tipo superreducido del 4 %.

No hay que olvidar que este producto tan español es fundamental tanto a nivel nutricional tanto por sus beneficios para la salud. Sus ácidos ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, además de contener compuestos antioxidantes como polifenoles y vitamina E, que protegen contra el daño celular y del envejecimiento prematuro.









¿Por la sequía?

Hacienda ha comunicado que el objetivo de esta medida es “proteger e incentivar el consumo del aceite de oliva", un producto cuyo precio" se ha encarecido recientemente como resultado de la sequía, entre otros motivos”.

El pasado mes de enero, la experta en economía Pilar García de la Granja apuntaba en Herrera en COPE además a "una ola especulativa en España y en Turquía".

Este producto tan español se encoontraba inmerso en esta ola provocada por "las previsiones de emergencia por la sequía en Andalucía y por la extensión de las restricciones a la exportación de Turquía". Este país "se ha convertido en un actor importantísimo en el mercado del aceite mundial tras superar a Italia y a Grecia en producción".

El aceite en Finlandia

La escalada de los precios del aceite ha traspasado nuestras fronteras y ha afectado de manera especial a muchos españoles que viven fuera. Así lo ha denunciado en su cuenta de TikTok, Anna (anna.matea) una española que reside en Finlandia y que muestra habitualmente en su perfil cómo es la vida en este país europeo. "Una de las pocas cosas a las que me niego a renunciar es al aceite de oliva español en mi cocina, pero Finlandia, no lo pone muy fácil", señala.

Reconoce que el precio del aceite de oliva español "levanta pasiones en cualquier parte del mundo". También en Finlandia. En un vídeo en esta red social muestra varias botellas de aceite en un supermercado y sus precios. "El cuarto de litro son 6,59 la botella, de medio litro 12,20 y la garrafa de 2 litros, 42,59 euros".

Recuerda que antes de Navidad esta misma garrafa costaba "24 euros".

"Me han subido el precio así y no me he dado cuenta", reconoce chascado los dedos. "No se si ponerme a llorar o comprar el aceite para el desayuno", concluye esta española que opta por no renunciar al oro líquido español.