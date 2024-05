Tras la OPA hostil, se disparan en Bolsa las acciones del Banco Sabadell y caen las de BBVA

El índice Ibex 35 arranca el jueves en 11.100 puntos, con una pérdida del 0,5 por ciento. Las acciones de BBVA abren con una caída del 5 por ciento, mientras las del Sabadell se disparan cerca de un 4 por ciento. BBVA ha lanzado una OPA hostil sobre el Banco Sabadell. Mantiene los términos que había anunciado anteriormente en su acercamiento “amistoso” a la entidad catalana. Ofrece una acción propia de nueva emisión por cada 4,83 del Sabadell. No hay contraprestación en efectivo. Esa oferta valora los títulos a 2,12 euros. Se retira la oferta de puestos en el consejo del nuevo banco.

BBVA había intentado en los últimos días un acercamiento más o menos amistoso hacia el Banco Sabadell. Le ofrecía una fusión por absorción consensuada, de mutuo acuerdo. Pero la negativa tajante del Sabadell, que prefiere seguir en solitario, ha precipitado los acontecimientos. Esa oferta amistosa se ha convertido en hostil. Es decir BBVA lanza su oferta sin consentimiento del consejo de administración del Sabadell y en contra de su voluntad, que había expresado explícitamente hace solo unos días.

¿Qué es una OPA hostil? La operación financiera que plantea BBVA sobre el Banco Sabadell El anuncio de BBVA va dirigido a los accionistas de Sabadell y no cuenta con el consentimiento de su Consejo de Administración Redacción DigitalBeatriz Calvo 09 may 2024 - 09:14

No suele ser habitual este tipo de operaciones “por las malas” en el sector financiero. Lo habitual es pactar. De hecho, el mercado esperaba que pese a todo hubiera negociaciones y que BBVA elevase la oferta, quizá mejorando la ecuación de canje de acciones o quizá aportando parte del pago en efectivo. Al final no ha sido así y BBVA ha lanzado su oferta hostil con la que quiere hacerse con al menos un 50 por ciento del capital. El Sabadell no tiene un núcleo duro, no tiene grandes accionistas que controlen grandes paquetes de títulos, su capital está muy repartido, así que la operación puede tener éxito. Puede nacer el segundo banco de España por activos por detrás de Santander y el tercero de Europa, por detrás también de BNP Paribas.

La Bolsa está pendiente también de Telefónica, que ha obtenido un beneficio neto de 532 millones de euros en el primer trimestre del año. Su resultado ha crecido un 79 por ciento respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. Ha mejorado sus flujos de casa y ha reducido su deuda. Telefónica mantiene sus objetivos para el año y mantiene el dividendo en 0,30 euros brutos por acción. La SEPI, la Sociedad Española Participaciones Industriales, ha alcanzado ya el 7 por ciento del capital. Se consolida así como el principal accionista de la operadora. Su objetivo es alcanzar lo antes posible el 10 por ciento.

Los bolsistas miran además a Ferrovial, que comienza a cotizar hoy en el mercado Nasdaq de la Bolsa de Nueva York. Busca aumentar su liquidez e incrementar su visibilidad en Estados Unidos, donde tiene una importante presencia desde hace veinte años. Sus acciones ya se negociaban en la Bolsa de Ámsterdam, además de en el mercado de valores español. También publican resultados Meliá y Sacyr, que además presenta su plan estratégico.

Hoy los mercados tienen cita con el Banco de Inglaterra. Decide sobre sus tipos de interés. La tasa de referencia se encuentra en Gran Bretaña en el 5,25 por ciento. En la zona euro hoy está prevista una comparecencia pública del vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos. El Banco Central Europeo celebrará el seis de junio la próxima reunión de su consejo de gobierno. Se ha extendido la impresión de que el BCE rebajará el precio del dinero en un cuarto de punto.

El Tesoro español coloca hoy deuda a medio y largo plazo. Ofrece bonos a 5 años, obligaciones a 8 y 15 años, además de títulos con una vida residual de 9 años y 7 meses ligadas a la inflación. Quiere ingresar en total hasta 7.250 millones de euros.