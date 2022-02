El sector industrial pone en duda el adecuado reparto de los fondos europeos

El sector industrial también duda de que los fondos europeos lleguen de manera adecuada y eficiente a las empresas, especialmente a las Pymes, son el 95% del tejido empresarias de nuestro País y son quienes más necesitan el dinero para reestructurarse tecnológica y digitalmente y ganar competitividad. El Consejo General de ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) ha realizado un barómetro con más de 3.500 profesionales encuestados del que se desprende que el 74% duda de la efectividad e impacto de los Fondos Next Generation y temen que no lleguen de forma adecuada a las pymes industriales.

“Nos gustaría pensar que van a llegar de manera correcta”

El presidente del COGITI José Antonio Galdón, comenta a COPE que “hay una preocupación importante, y así lo han manifestado los profesionales que han completado el barómetro, sobre cómo van a llegar a las empresas y sobre la agilidad y la capacidad de que lleguen y se puedan invertir,”. Las empresas reclaman al Gobierno confianza en ellas “que se realicen pronto las inversiones y que comiencen cuanto antes para modernizar y transformar la industria dotándola de competitividad”.

Y para la creación de nuevas empresas en un mercado tecnológico y ecológico que se abre al futuro porque hay una gran oportunidad “se tiene que crear una industria nueva para dar servicio a la transformación energética, y eso facilita que se cree un nuevo tejido industrial para dar respuesta a la demanda de la sociedad”. Galdón asegura “Ya nos gustaría pensar que todo va a llegar de manera correcta, pero existen muchas incertidumbres porque no sé si no llega la información o no se está planificando de manera correcta” Se habla mucho de los fondos, pero reconoce a COPE que no tienen información alguna al respecto, ni de cuándo llegarán ni cómo se van a repartir. “esperamos que se haga de manera eficiente y que no se pierdan en gestiones administrativas”

El peso de la industria en el PIB

Pese a que el crecimiento en los últimos meses del año pasado, ha sido de un 5,6%, no se ha recuperado el nivel de 2019. En 2020 se registró una caída media del 9,1. La industria española necesita transformarse porque, alertan, ha ido perdiendo peso en los últimos 10 años con respecto al conjunto de sectores de la economía. Ha pasado de tener un peso en el PIB del 18,7% a 14,69% en 2020. Y el futuro se ve con incertidumbre. Pesa “el desabastecimiento, la inflación en las materias primas, y la escalada del coste de la energía”. El 69% de los ingenieros piensa además que la transformación energética va a hacer que se encarezca más su precio.