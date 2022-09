¿Se puede reducir el IVA de los productos básicos? Esto es lo que bajaría el precio de la cesta de la compra

Uno de los debates que se lleva planteando durante las últimas semanas es la reducción del IVA en la cesta de la compra. Sin embargo, desde el Gobierno ya han mostrado su rechazo a esta posible medida, ya que no es tan fácil bajarlo: "El IVA es un impuesto indirecto, que tiene una reglamentación general. No podemos aplicar permanentemente de forma generalizada una rebaja fiscal ante cada problema porque eso implicaría que no tengamos capacidad de ayudar a quienes tienen más necesidades", descartaba la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, hace unos días. De hecho, durante en esta semana se ha rebajado el precio de diferentes productos como el gas -del 21% al 5%-, la leña y los pellets.

¿Se puede bajar el IVA del precio de los alimentos?

Desde octubre del año pasado, el precio de los alimentos y las bebidas han subido como la espuma debido a la fuerte inflación en la que nos encontramos. Y es que, se han encarecido hasta casi un 14% en agosto respecto a 2021, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para contrarrestar ese aumento, una de las medidas que se podría aplicar sería la rebaja del IVA en el precio de los alimentos. En COPE hemos hablado con Joan Oliva, profesor de Derecho Tributario de la Universitat Abat Oliba CEU, quien nos ha explicado si esto podría suceder y lo que conllevaría bajarlo en los productos de la cesta de la compra: "Debemos tener presente que el IVA es un impuesto armonizado a nivel comunitario, pero no hay ninguna limitación comunitaria -ni desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico interno-, que impida gravar con el tipo superreducido el 4% del IVA más productos de la cesta de la compra, con lo cual la respuesta es sí, efectivamente, se puede rebajar el IVA actual que aplica a ciertos productos de la cesta de la compra", explicaba Joan.

¿Cómo afecta al consumidor?

Cabe recordar que en España existen tres tipos de IVA: el tipo general del 21%; el reducido, con el 10%; y el superreducido, que se sitúa en un 4%. Al primer grupo pertenecen los productor básicos referentes a la limpieza e higiene personal: detergentes, suavizantes, jabones, champúes, desodorantes, pastas de dientes, lejías, productos de mujer o fregonas soportan un IVA del 21%, por lo que tendrían cierto margen para bajar el tipo. Por ejemplo, si ahora nos cuesta 3 euros con IVA el bote de champú, reduciendo el tipo al 10% pagaríamos 2,70 euros. Mientras, el segundo grupo nos encontramos alimentos que compramos habitualmente como la carne, el pescado, aceite, pasta, yogures, agua embotellada, azúcar, mantequilla, café, tomate frito, entre otros, todos ellos en el reducido al 10%. Por lo que, si a un kilo de pollo, que vale 9 euros con IVA, se le aplicase el tipo del 4%, su precio final sería de 8,64 euros. Y, por último, nos encontramos con el superreducido al 4%. Aquí tenemos los productos considerados de primera necesidad como las frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, cereales, huevos, queso, pan y leche. A este impuesto habría que eliminarle directamente, lo que obtendríamos como resultado que, si un cartón de leche nos cuesta ahora 0,80 céntimos, pasaríamos a pagar 0,76 céntimos.

Ante esta posible rebaja del IVA en nuestra cesta de la compra, hemos hablado con Ramón Alfonso, profesor de Empresa y Economía de la Universitat Abat Oliba, que nos ha explicado cómo afectaría esta medida al consumidor, en el caso de que el Gobierno la aplicase: "Digamos, de forma inmediata para el consumidor representa una ventaja, pero ahí hay que acordarse de que el grueso de los alimentos están ya con el IVA reducido del 10% y algunos están con el superreducido del 4%, es decir, hay poco margen de beneficio de reducción por efecto del IVA", contaba Ramón, haciendo referencia que las familias no verían un gran ahorro.