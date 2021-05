El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este viernes el Certificado digital UE covid, también conocido como pasaporte sanitario. Un "instrumento para viajar" gratuito y universal que busca facilitar la movilidad dentro de la Unión Europea (UE).

¿QUÉ ES EL CERTIFICADO VERDE DIGITAL?

El certificado verde digital es "un mecanismo o instrumento para viajar" gratuito, universal, seguro y fiable, según ha explicado el Gobierno español, que se sintetizará en un código QR.

Contendrá información sobre si la persona interesada en viajar ha recibido la pauta completa de alguna vacuna contra la covid-19, si está inmunizado por haberse contagiado en el pasado o si tiene algún test negativo reciente, ya sea PCR o de antígenos.

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR?

Este certificado, aprobado el jueves por la Unión Europea, tras cerca de tres meses de trabajos, se empezará a aplicar el próximo 1 de julio en todo el territorio comunitario, aunque ya se trabaja para ampliarlo a otros países.

En el caso de España, según el Gobierno, "los trabajos de implantación se encuentran muy avanzados, tanto para emitir certificados a los ciudadanos españoles, como para aceptar certificados del resto de ciudadanos europeos".

¿QUÉ VIGENCIA TENDRÁ?

Por el momento, el certificado funcionará durante los próximos doce meses, hasta el 1 de julio de 2022.

¿DÓNDE ES VINCULANTE?

Será vinculante en los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este mismo viernes al presentarlo en Fitur que trabajan ya para poder extenderlo a terceros países.

¿QUIÉN LO EMITIRÁ?

En el caso de España, el certificado será emitido por el Ministerio de Sanidad o por las Comunidades Autónomas, según ha detallado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el mismo acto de presentación.

¿RECOGE TODAS LAS VACUNAS?

El documento recogerá cuándo, dónde y cuántas dosis ha recibido el viajero y será vinculante para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que por ahora ha validado los fármacos de Pfizer-BionTech, Moderna, Astrazeneca y Jannsen.

No obstante, el certificado también contendrá información sobre si el viajero ha recibido alguna otra vacuna aprobada por un Estado miembro pero no por la EMA, como es el caso de Hungría con la vacuna rusa Sputnik V y la china Sinopharm, aunque será potestad de cada país miembro decidir si las considera válidas o no.

¿Y EN EL CASO DE LOS NO VACUNADOS?

El documento recogerá igualmente el resultado negativo de los test PCR o de antígenos (dependiendo de las exigencias del país al que vaya a viajar) que se hayan realizado los viajeros no vacunados.

Unas pruebas que Bruselas está dispuesta a financiar con "100 millones de euros adicionales", con prioridad para las personas que crucen habitualmente las fronteras por trabajo, razones sanitarias o educativas, entre otras.

En el caso de las personas que hayan pasado el virus en los seis meses anteriores, el certificado recogerá que están inmunizados.

¿PUEDEN LOS PAÍSES IMPONER CUARENTENA CON EL CERTIFICADO?

Con el impulso de este certificado a nivel europeo, los Veintisiete intentarán evitar exigir cuarentenas o PCR adicionales a los viajeros que entren en sus territorios, pero no excluye imponerlas en caso de que la situación epidemiológica lo requiera y siempre que sean "necesarias y proporcionadas", según la UE.

¿CAMBIA EL PROCESO SI QUIERO VIAJAR A ESPAÑA?

En el caso de España, los viajeros que llegaban al país tenían que rellenar un formulario en papel o electrónico que generaba un código que debía ser validado en el control de acceso en el aeropuerto y que podía implicar nuevas pruebas o incluso cuarentena.

Con este nuevo pasaporte sanitario, se obtiene un código QR con un formulario que hace el proceso más rápido y sencillo.

¿PUEDO SEGUIR VIAJANDO SIN EL CERTIFICADO VERDE DIGITAL?

En el caso de España, los turistas de la Unión Europea podrán viajar si no tienen el certificado verde digital, pero el proceso será como hasta ahora, con el formulario y el control en el aeropuerto.