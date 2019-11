¿Qué asusta a los inversores del pacto PSOE-Podemos?

Los mercados han torcido el gesto ante el preacuerdo que han firmado PSOE y Unidas Podemos. Temen que las recetas que proponen -aumento del gasto, de los impuestos, la contrarreforma laboral- terminen acelerando el frenazo económico. Desconfían de lo que viene.

¿Asusta realmente el futuro Gobierno al mundo del dinero? Desde luego no le da tranquilidad. “Titulares como el que hoy sale en el Financial Times que dice literalmente que los socialistas se alían con la extrema izquierda para formar Gobierno en España no es algo que sea especialmente atractivo para los inversores institucionales que son los que mueven el mercado, no vende bien”, asegura a COPE Víctor Alvargonzález, fundador de Nextep Finance. Su opinión la comparte Aurelio García del Barrio, del Instituto de Estudios Bursátiles. Nos cuenta que a primera vista el escenario que se presenta “no favorece la inversión extranjera en nuestro país ni siquiera que el capital español esté en circulación”. Habrá que ver qué decisiones toma el futuro Ejecutivo sobre Bankia y la banca pública por ejemplo, si termina interviniendo o no en otros sectores de la economía como el mercado de la vivienda.

Diques de contención

Los expertos consultados descuentan que habrá blindaje de las pensiones, subida del salario mínimo,... En definitiva mucha política social. Pero confían en la ortodoxia de la futura vicepresidenta económica, Nadia Calviño, para evitar que el gasto público se dispare, “si le dejan”, y sobre todo en el control de Bruselas y del Banco Central Europeo que no querrá suman un nuevo problema al Brexit e Italia.

García del Barrio asegura que “el mensaje que habría que mandar ahora a los inversores y a la economía real es que habrá contención del gasto público y equilibrio presupuestario en la medida de lo posible”. “Si yo fuera Iglesias no sería demasiado radical y aprovecharía esta oportunidad de oro para recuperar votos del ala moderada de Podemos o del ala la izquierda del PSOE”, señala Alvargonzález.