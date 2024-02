¿Puede ir el empleo como una moto con un crecimiento débil? Un economista desvela la trampa de Europa

La Comisión Europea dice que el empleo sigue fuerte a pesar del débil crecimiento económico, que la fortaleza del mercado laboral en la Unión Europea permanece alta pese a la debilidad de la actividad económica. "Una paradoja inexplicable para el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni", según explica en Herrera en COPE, el analista económico, Marc Vidal.

Y es que no parece muy lógico que, con este nivel de ocupación, las previsiones de crecimiento no mejoren. Incluso, empeoran"

"Y es que no parece muy lógico que, con este nivel de ocupación, las previsiones de crecimiento no mejoren. Incluso, empeoran". De hecho, recuerda "ayer revisaron a la baja el crecimiento previsto para la Eurozona, dejándolo en el 0,9%".

Sólo se considera desempleado una persona que no ha trabajado ni una hora en la semana de referencia

La trampa del paro

Y es que a su juicio, "lo de utilizar los datos como a uno le viene bien para apuntalar el discurso oficial, no es exclusivo del ministerio de Trabajo patrio". Un deporte, advierte que "también se practica en Bruselas gracias a Eurostat y al método elegido de la Organización Internacional del Trabajo".

"Sólo se considera desempleado una persona que no ha trabajado ni una hora en la semana de referencia, que esté disponible para trabajar en los próximos quince días y demuestre que busca empleo. Y así te sale menos paro".

Distorsión mayor

Y por eso hay que estar atento. "Porque si miramos más en detalle toda esa amalgama de verdades a medias, descubriremos que la distorsión es aún mayor de lo que parece. Aseguran que nunca ha habido tanta gente trabajando en la zona euro. Que eso es a pesar de una economía estancada".

Sin embargo "no dicen que las horas trabajadas contabilizadas por ellos mismos son muchas menos que cuando trabajaban millones de personas menos, que ahora".

Eso sólo puede ser producto de que en Europa, "como pasa en España, la gente trabaja menos, en empleos temporales o en jornadas parciales. De ahí el estancamiento de la economía a pesar de ese hipotético pleno empleo".

Ante esta situación parece imposible tomar medidas correctas. "Hasta ahora teníamos que lidiar con un gobierno que utiliza los datos a su gusto, o cogiéndolos por las hojas, lo que imposibilita diagnosticar el estado real de nuestra economía".

Pero resulta que no estamos solos. "Esta metodología, la de decir una cosa, que no puede ser si se cumple la otra, también le funciona a la Comisión Europea. Se atreven a decir que el empleo va como una moto, a la vez que el crecimiento es débil. Y ambos fenómenos no pueden suceder a la vez".

"Es nuestra obligación descifrar los datos reales. Por lo menos para que las gentes de bien puedan tomar medidas y prepararse. Porque una cosa es la realidad de nuestros dirigentes, y otra la que deberemos gestionar para abrir nuestra Salida de Emergencia", concluye el analista en COPE.

