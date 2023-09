La piratería digital en la UE crece un 3,3% en 2022, siendo el contenido televisivo lo más descargado, según un estudio

La piratería digital en la Unión Europea (UE) se ha incrementado un 3,3% en 2022, siendo el contenido televisivo lo más pirateado por los europeos, según se desprende de un informe que publica este martes la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

El estudio 'Online Copyright Infringement in the European Union, Films, Music, Publications, Software and TV, 2017-2022' ('Vulneración de los derechos de autor en línea en la Unión Europea, películas, música, publicaciones, software y televisión, 2017-2022') muestra que la piratería, medida a través del número de accesos mensuales a contenidos ilegales por usuario de internet, había ido disminuyendo hasta 2021, cuando se invirtió la tendencia.

Según han explicado los autores de la investigación, este cambio de tendencia se debe principalmente al aumento de la piratería televisiva, que representa casi la mitad (48%) de los accesos totales a sitios infractores en la UE, en 2022, seguidos de las publicaciones (28%), las películas (11%), el software (7%) y la música (6%).

En concreto, el informe indica que los contenidos televisivos pirateados en 2022 aumentaron un 15%. Los géneros más pirateados son los programas y series de televisión y las películas a la carta, seguidos de las producciones de anime (series y películas) y las retransmisiones en directo de eventos y canales deportivos especializados.

En relación con el acceso ilegal a publicaciones, la segunda fuente más importante de piratería después de la televisión, los resultados de este estudio muestran que también ha ido en creciendo desde enero de 2021, siendo el cómic manga el principal género en esta categoría, seguido a cierta distancia por los audiolibros y los e-books o libros electrónicos.

Por su parte y pese al descenso durante los primeros meses de la pandemia, la piratería cinematográfica ha crecido ligeramente en 2021 y 2022. Según un estudio anterior de la EUIPO a nivel de títulos, la mayoría de las películas pirateadas son éxitos de taquilla de Hollywood.

Asimismo, la piratería de software, como juegos y aplicaciones para dispositivos móviles, ha aumentado lentamente, pero a un ritmo inferior. Aunque todas las categorías experimentaron un incremento el año pasado, la piratería de contenido musical se redujo y se mantiene en niveles bajos.

Según las conclusiones de este estudio, de media, cada usuario de internet de la UE accedió a sitios web que ofrecían contenidos pirateados unas diez veces al mes a finales de 2022. Los países con las tasas de piratería más altas son Estonia y Letonia, con casi 25 accesos por usuario y mes, mientras que las tasas más bajas se localizan en Alemania, Italia y Polonia, con alrededor de siete accesos y medio por usuario y mes.

"La vulneración de los derechos de autor en la era digital sigue siendo un problema muy grave y constituye una amenaza directa para los sectores creativos en Europa. Este nuevo estudio demuestra que aún queda mucho por hacer en la lucha contra la piratería. Frenar este fenómeno es complejo, ya que la piratería evoluciona constantemente al compás de la tecnología. Por esta razón, es fundamental comprender los mecanismos subyacentes de la piratería para adoptar políticas y medidas eficaces que contribuyan a reducirla", ha declarado el director ejecutivo de la EUIPO, Christian Archambeau.

EVENTOS DEPORTIVOS Y EL STREAMING

Además, según el estudio presentado este martes, la emisión en streaming se ha convertido en el método más popular de acceso a contenidos televisivos ilícitos, ya que el 58% de la piratería en la UE se realiza a través de este método y el 32% a través de la descarga.

Finalmente, en relación con el acceso ilegal a eventos deportivos en directo, ha crecido un 30% en solo un año. En algunos países, como Francia y España, este tipo de contenido representa más de un tercio (34%) del total de accesos ilegales.