PIlar García de la Granja explica los tres motivos que han causado la inflación: "La tormenta perfecta"

¿Por qué estamos viviendo esta inflación tan alta y esta subido de los precios desorbitada? En realidad, en macroeconomía, no hay una sola respuesta para una variante tan importante como la inflación. En esta crisis sí hay tres elementos que son transversales y que son parte de la explicación de por qué suben los precios.

En primer lugar está la transición energética, en segundo esos cuellos de botella cuando nos estábamos recuperándonos de la pandemia y en tercer lugar la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Básicamente, la transición energética no ha funcionado como pensaban que iba a hacerlo, la energía es cara, no tenemos fuentes alternativas limpias y suficientes como para que los países desarrollados no dependan del gas y del petróleo y que, además, la energía es escasa y tampoco tenemos otra manera de encontrar fruentes adicionales.

Sobre los cuellos de botella: nunca se había parado el mundo. Nunca se había puesto en marcha el mundo. ¿Qué sucedió? Que había mucha demanda y poca oferta. Las fábricas necesitaban tiempo y se dispararon los precios.

¿En tercer lugar? Rusia. ¿Quién aseguraba que Putin iba a invadir Ucrania? Nadie. Ningún país de la Unión Europea creía lo que les decía Zelenski: que Ucrania estaba dispuesto a hacerlo.

La tormenta perfecta.

¿Hasta cuándo va a durar esta subida de los precios? Esta es la pregunta del millón, tampoco tiene una respuesta fácil porque depende de muchas variantes. Históricamente, las crisis inflacionistas que hemos vivido hasta la fecha, en el siglo XIX y siglo XX, duraban entre cinco y ocho años. De esta no podemos saber pero sí tenemos algunas claves para intentar ahorrar dinero y atravesarla de la mejor manera posible.

¿Cuándo? El jueves. ¿Dónde? En COPE. Desde las 06:00 horas, con Carlos Herrera, y hasta las 23:00 horas, con Expósito. Toda la programación de forma transversal, cómo te afecta la subida de los precios, por qué suben, qué podemos hacer para paliarla en nuestros bolsillos.

COPE emite este jueves más de 12 horas de programación especial para analizar la subida de precios

Este jueves, 8 de septiembre, COPE saca sus programas a la calle para contestar una pregunta:¿Cuánto más puede subir la cesta de la compra? ¿Cómo pueden enfrentarse las familias a la “vuelta al cole”? ¿Cómo ha cambiado en un año el hábito de consumo? Los comunicadores buscan respuestas y conocer, en los distintos sectores y desde distintos puntos de la geografía, los efectos de esta subida para el ciudadano, para las empresas, y para el país.

Así, desde las 9 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro recorren España para conocer de primera mano las consecuencias de la subida generalizada de los precios.

Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE viajan a cuatro de los mercados más importantes de España para detenerse en el final de la cadena de los precios. Para hablar con quienes venden los productos directamente al consumidor. Desde el mercado de Triana en Sevilla, hasta el mercado de la Boquería de Barcelona, el de Abastos de Santiago de Compostela (Galicia) o el mercado Central en Valencia¿Cómo ha cambiado el hábito de consumo un año después?

Pilar García Muñiz se traslada con Mediodía COPE al polígono industrial de Alcobendas (Madrid) para hablar con distintas empresas. Ahora, tienen que pagar más por producir lo mismo y eso resta su competitividad. Además, analizará este incremento imparable de precios en el sector del calzado de Valencia. La conectividad del puerto de la ciudad permite a esta industria una mayor conectividad internacional, pero… ¿Ha afectado en las cifras la subida de los costes? García Muñiz también analizará la vuelta al cole en cifras. El gasto en libros, material escolar y uniformes ha subido un 5% de media este año ¿Cómo hacer frente a este impacto en los bolsillos de los españoles?

La tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, vuelve desde las 4 a la zona agrícola en Toledo para analizar las consecuencias de la inflación en el sector primario.En Seseña comprobarán como afecta el alza de precios de materias primas y de energía a los cultivos de cereal, y en Tembleque, cómo una panadería intenta mantener los precios a los clientes. Además de estar junto a productores de fruta y verdura de la provincia, comprobarán los problemas de los campos de olivos de Mora o en los viñedos de Valmojado, desde donde se produce gran cantidad de aceite.

Expósito y su equipo analizarán también la subida del precio de los alquileres. La cifra se incrementó en España un 0,5% en agosto e Independizarse en ciudades como Madrid y Barcelona se ha vuelto para los jóvenes un lujo al que muchos no pueden acceder ¿Ha ayudado a los jóvenes la prestación para el alquiler del Gobierno? ¿Ha habido un descenso de la demanda de pisos de alquiler?