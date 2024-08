La ola de calor hace que se dispare el precio de la luz un 580%

Hay quien estos días de ola de calor no puede buscar algo de alivio térmico al lado del mar y no le queda otra que tirar de ventilador o, con suerte, de aire acondicionado. Claro que aquí se encontrará con la subida del precio de la luz. Llevamos todo el mes en torno al umbral de los 100 euros/MWh y esto afecta a un número importante de hogares. En concreto, a los 8,5 millones que tienen contratada la tarifa regulada, un tercio del total. Y en esa cifra están incluidos los hogares que tienen el bono social, que son 1,7 millones. La tarifa es la que está ligada al mercado mayorista, en el que se compra y se vende la energía eléctrica.

La curva ascendente comenzó el pasado mes de abril, cuando el MWh estaba a 13 euros y, desde entonces, ha subido un 580%. El remate ha sido este calor que venimos padeciendo.

España es el país del sol, pero la energía solar no produce suficiente: de ocho de la tarde a ocho de la mañana no trabaja. Tampoco la eólica está ayudando mucho a la producción de electricidad. Así que hay que tirar de otras fuentes, como el ciclo combinado, donde “lo que hacemos es quemar gas y ahí ya dependemos de terceros países y de factores externos, como la invasión rusa en Ucrania”, explica en COPE Roberto Cavero, experto energético.

El fin de semana el precio de la luz dio una tregua, pero este lunes ha subido un 70%, así que los hogares con tarifa regulada tienen hasta las 17:00 horas para poner la lavadora, el lavavajillas o planchar porque serán las franjas más baratas del día. Después comenzará a subir de nuevo hasta alcanzar el pico a las 21:00, cuando se pagará a 157 euros/MWh.





¿Subirá o bajará la luz en los próximos meses?

Los precios a futuro marcan que el megavatio hora estará por encima de los 90 euros, de media, hasta finales de año. Y después de tomarnos las uvas, podría bajar a unos 70 euros de media.

Pero depende de lo que empujen las renovables. “Si ahora empieza a llover mucho en otoño y se produce más, por ejemplo, o varían otros factores, podrían cambiar mucho esos precios. Es un mercado muy cambiante”, añade Cavero.

Los que no se tienen que preocupar por estas subidas y bajadas en el precio de la luz son los hogares con contratos del mercado libre porque tienen tarifas fijas, ya sea durante todo el día o por horas. Están estipuladas en sus contratos y no varían hasta que no cambien o se renueven.





PRECIO DE LA LUZ POR HORAS HOY LUNES 19 DE AGOSTO





De 00:00 a 01:00 horas: 91,7 euros/MWh

De 01:00 a 02:00 horas: 76,6 euros/MWh

De 02:00 a 03:00 horas: 74,8 euros/MWh

De 03:00 a 04:00 horas: 75,92 euros/MWh

De 04:00 a 05:00 horas: 75,65 euros/MWh

De 05:00 a 06:00 horas: 79,97 euros/MWh

De 06:00 a 07:00 horas: 85,1euros/MWh

De 07:00 a 08:00 horas: 116,02 euros/MWh

De 08:00 a 09:00 horas: 116,92 euros/MWh

De 09:00 a 10:00 horas: 112,58 euros/MWh

De 10:00 a 11:00 horas: 82,35 euros/MWh

De 11:00 a 12:00 horas: 74,28 euros/MWh

De 12:00 a 13:00 horas: 70 euros/MWh

De 13:00 a 14:00 horas: 69 euros/MWh

De 14:00 a 15:00 horas: 60 euros/MWh

De 15:00 a 16:00 horas: 67,1 euros/MWh

De 16:00 a 17:00 horas: 70 euros/MWh

De 17:00 a 18:00 horas: 79,44 euros/MWh

De 18:00 a 19:00 horas: 103 euros/MWh

De 19:00 a 20:00 horas: 116,26 euros/MWh

De 20:00 a 21:00 horas: 129,72 euros/MWh

De 21:00 a 22:00 horas: 157,48 euros/MWh

De 22:00 a 23:00 horas: 131,3 euros/MWh

De 23:00 a 24:00 horas: 125 euros/MWh