La OCDE ratifica a UGT sobre la importancia de la formación digital de los trabajadores

La recualificación de los empleados mejora en un 4% la productividad de una empresa

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economónicos (OCDE) confirma que la sostenibilidad futura de las empresas pasa por aumentar la capacitación y cualificación de sus trabajadores en el informe 'Policies to Harness the Productivity Potential of Digital Technologies', según la demanda del sindicato de trabajadores UGT.

Aunque la tendencia actual apunta a que implantar tecnología puntera es suficiente para ganar competitividad, el informe ratifica que las empresas necesitan una estrategia de formación digital para sus trabajadores.

Para los analistas, el impacto positivo de la formación digital en la productividad de una empresa es mayor que el uso de las redes de alta velocidad, las mejores regulatorias o la financiación. El estudio pone de relieve que una empresa que no acompañe su proceso de transformación digital con un aumento de la formación de sus empleados corre el riesgo de perder el 31% de su inversión.

De este modo, la reivindicación del sindicato para conformar un derecho a la formación profesional continua en el puesto de trabajo se configura como una pieza esencial para lograr una digitalización sostenible y con beneficios laborales y económicos para el conjunto de la sociedad.