El nuevo logo de Correos no se decidió con Sánchez ni costó 250.000 euros

PP y Ciudadanos han acusado esta semana al Gobierno de Pedro Sánchez y al presidente de Correos de derrochar 250.000 euros para cambiar el logotipo de esta empresa postal, pero en realidad fue el equipo directivo de la etapa de Mariano Rajoy quien licitó ese contrato y, además, se adjudicó por menos dinero.

Este miércoles, un día después de que Correos presentara su nueva imagen de marca -una actualización del logo diseñado hace unos 20 años por José María Cruz Novillo-, PP y Ciudadanos acusaban al Gobierno socialista de Sánchez de malgastar 250.000 euros en cambiar el logotipo de esta empresa pública.

El diputado de Cs Toni Roldán, portavoz adjunto de su grupo en el Congreso, abría el fuego con un tuit en el que afirmaba que el actual presidente de la empresa postal, Juan Manuel Serrano, "exjefe de gabinete de Sánchez puesto a dedo en la empresa pública más grande de España, se acaba de gastar 250.000 euros en cambiar... el diseño del logo de Correos".

A este tuit, del que varios medios han publicado capturas, aunque ya no se encuentra en la cronología de la cuenta oficial de Roldán en Twitter, se sumaba otro del candidato de Cs a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quien veía "indignante" la forma en que los socialistas "dilapidan dinero público" al gastarse "cientos de miles de euros en cambiar el logo" de Correos "para dejarlo igual".

Por parte del PP, ese mismo día, el secretario de Imagen Corporativa del partido, Sergio Ramos Acosta, aseguraba que Serrano "cambia el logo de Correos" con 250.000 euros pagados "con el dinero del contribuyente", además del coste de "cambiar el logo en todos los soportes", lo que considera "una auténtica vergüenza".

DATOS:

La adjudicación de la nueva imagen de marca de Correos a la agencia de publicidad Summa fue decidida en 2017 por el equipo directivo que presidía el anterior máximo responsable de la empresa, Javier Cuesta Nuin, bajo la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, y no costó 250.000 euros, sino 168.947,46 euros, IVA incluido.

El acuerdo de adjudicación fue suscrito el 25 de noviembre de 2017 por el secretario del Comité de Inversiones de Correos con el visto bueno del presidente, Javier Cuesta, que estampó su rúbrica, y la agencia elegida -autora de la nueva imagen de entidades como RTVE y el FC Barcelona- fue la que presentó la oferta más barata entre las tres seleccionadas, una vez descartadas otras tres compañías por no haber superado la valoración técnica.

Un año antes, el 3 de octubre de 2016, se había publicado el pliego de condiciones técnicas, que establecía un plazo de ejecución de 12 meses a partir de la firma del contrato y un presupuesto máximo de licitación de 250.000 euros, IVA no incluido.

Correos respondió el mismo miércoles a Ramos Acosta con un tuit para aclararle las fechas de licitación y adjudicación del contrato, ante el que el dirigente del PP matizaba sus críticas: "Yo no pongo en duda el contrato público", sino "que los actuales responsables no hayan vigilado que no se puede cobrar 250.000 por quitar 'las bolas' de una corona. Es legal, pero es una tomadura de pelo".

La polémica ha continuado este viernes con otro tuit de Ignacio Aguado: Hace menos de un año, Correos cambió los uniformes a 25.000 trabajadores. Ahora, con el 'nuevo' logo tendrán que volver a cambiarlos... Igual que el rotulado de miles de buzones, furgonetas, papelería, etc. Es indignante cómo dilapidan el dinero público".

En contra de lo que afirma el candidato de Cs a la presidencia del Gobierno regional madrileño, Correos no tiene previsto renovar ahora -más allá de la imagen digital y publicitaria- ni uniformes, ni material de papelería, ni señalización de sus tiendas ni otros elementos que muestran actualmente el logotipo anterior, precisan fuentes de la compañía postal.

Solo se sustituirán a medida que se vayan cumpliendo los plazos ya previstos de antemano para la reposición de cada uno de estos elementos, de modo que, según las mismas fuentes, el proceso de implantación del nuevo logotipo no requerirá costes adicionales y puede tardar años en completarse al cien por cien.

FUENTES:

- Pliego de condiciones técnicas y particulares para la implementación de la nueva arquitectura de marca y el desarrollo de la identidad visual de Correos. Octubre de 2016.

- Acuerdo de adjudicación del contrato sobre la nueva arquitectura de marca e identidad visual de Correos. Septiembre de 2017.

- Fuentes del Grupo Correos.