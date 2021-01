Nickel (BNP Paribas) ya está operativo para abrir una cuenta en establecimientos de lotería y estancos

Nickel, el neobanco de BNP Paribas, ya está operativo tras recibir la preceptiva autorización del Banco de España, ofreciendo la posibilidad a cualquiera de abrir una cuenta bancaria desde establecimientos de lotería y estancos.

La fintech francesa ha arrancado en España con más de 70 puntos de venta listos para operar, presentes en los barrios de las principales ciudades españolas, incluido Canarias. No obstante, prevé contar con más de 1.000 puntos de venta operativos para finales de 2021.

Además, aunque por el momento solo se han activado 70 'Puntos Nickel', más de 500 establecimientos de loterías y estancos de toda España se han interesado en incluirlo entre sus servicios desde que el pasado verano anunciara su llegada al país.

La cuenta Nickel ofrece un IBAN en el que domiciliar ingresos y pagos y hacer transferencias, asociada a una tarjeta de débito Mastercard para pagar en todo el mundo y sacar dinero de cualquier cajero.

Las condiciones de la cuenta son iguales para todos y no se exige vinculación: no se pide nómina, ni ingresos recurrentes, ni mínimos, ni ninguna otra condición. Además, el neobanco no vende más que su cuenta, por lo que no intentará forzar la contratación de productos adicionales.

Nickel ha asegurado que el año 2020 ha cambiado el panorama de los servicios bancarios y la gente de los barrios ha visto cómo cada vez les está siendo más difícil encontrar la forma de sacar o ingresar efectivo cerca de donde viven, las sucursales les quedan más lejos, hay más colas, y los horarios siguen siendo igual de restrictivos.

Igualmente, se suma que ahora las personas ven cómo tienen que pagar por sus cuentas importantes cuantías por unos servicios que habitualmente habían sido gratuitos.

"En cuestión de un año, un servicio tan básico como es manejar el dinero se ha vuelto un quebradero de cabeza para demasiada gente. Nickel se presenta como una alternativa a esta situación", ha añadido la fintech.

Según ha explicado, estos Puntos Nickel se pueden encontrar en todos los barrios y municipios de España, devolviendo así a sus vecinos la cercanía y el trato humano a los servicios bancarios del día a día.

"No solo facilita la vida a la gente de los barrios, sino que también revitaliza a estos estancos y loterías. Les abre una nueva fuente de ingresos, es algo nuevo que ofrecer a sus clientes de siempre, y la posibilidad de ganar clientes nuevos", ha apostillado.