Mondragon augura efectos "nefastos" por el Brexit a corto plazo, pero a futuro ve "relevante" este mercado

Las cooperativas de Mondragon tienen una plantilla de 600 personas en Reino Unido, donde alcanzaron una ventas de casi 350 millones en 2018

El presidente de Mondragon Internacional, Oskar Goitia, ha afirmado que las consecuencias del Brexit a corto plazo pueden ser "nefastas", pero cree que, a medio plazo, Reino Unido seguirá siendo "relevante" y las cooperativas de la Corporación Mondragon estarán "cerca" de ese mercado.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de Mondragon Internacional, Oskar Goitia, ha señalado que, entre las incertidumbres que existen, en estos momentos, la que más les preocupa es el 'efecto Brexit', porque Reino Unido es un "mercado importante" para las cooperativas de Mondragon.

En concreto, sus ventas en este mercado se elevaron a casi 350 millones de euros el pasado año. En ese país, la Corporación tiene a alrededor de 600 personas trabajando en tres plantas productivas (Maier, Danobat Group y Orona), a las que se suman 13 filiales comerciales. Además, hay varias cooperativas exportando desde las plantas europeas, especialmente en el sector de automoción.

Goitia ha indicado que la preocupación es "importante", sobre todo, porque "se ha alargado de nuevo unos meses más la resolución", lo que implica "incertidumbre", en referencia a la nueva prórroga hasta el 31 de octubre otorgada por Bruselas a Reino Unido para alcanzar una salida negociada.

No obstante, ha afirmado que, "seguramente en el camino, posibilitará la certidumbre" y, además, si no se hubiera concedido la prórroga, "el desastre hubiera sido inminente". "Y seguramente igual no estamos del todo preparados para ese momento de ruptura", ha precisado.

"En cualquiera de las dos salidas a corto plazo, las previsibles consecuencias pueden ser nefastas en cuanto a logística y bajada de ventas", ha añadido.

Según ha afirmado, en el caso de un eventual Brexit "sin acuerdo", es "difícil calibrar las consecuencias", pero, en el plazo inmediato podrían ser problemas logísticos de suministro y posibles paradas de producción de los clientes de las cooperativas de Mondragón, lo que "paralizaría la exportación a aquel país", aunque ha indicado que las empresas están "preparadas".

En concreto, ha precisado que, en el corto plazo, supondría una caída de ventas para las cooperativas de Mondragon porque los productos, principalmente de automoción, tienen "necesidad de canales rápidos logísticos y sin aduanas".

"Esa sería la mayor consecuencia, pero, a medio plazo, suponemos que habría los acuerdos necesarios para que eso se gestionara", ha añadido.Goitia ha asegurado que, en este momento se han "ralentizado las inversiones y decisiones" en relación a este mercado. "Ha habido una parada en las decisiones de inversión de los clientes, en el sector de automoción claramente se está dando una reducción de volúmenes asociada a varios clientes", ha explicado.

En concreto, Goitia ha indicado que, en el caso de Jaguar Land Rover hay una bajada de ventas, pero derivada de la mala evolución en otros mercados, Honda y Nissan han tomado decisiones de no seguir la producción en Inglaterra y BMW está planteando llevarse parte de la producción. Por lo tanto, el presidente de Mondragon Internacional, que ha indicado que la "exposición mayor" de las cooperativas de la Corporación es en automoción, ha asegurado que ya hay "decisiones reales en determinados sectores muy claras".

En este sentido, ha afirmado que, aunque hay preocupación en Reino Unido y entre las cooperativas que operan en este mercado, el nivel de desempleo en el país es "todavía bajo" y sigue teniendo "actividad importante". No obstante, ha asegurado que es cierto que hay sectores "más afectados", pero lo que trasladan sus organizaciones y representantes institucionales del país con los que han estado en contacto es que "el clima no es tan grave" como se percibe desde fuera de Reino Unido.

Oskar Goitia ha indicado que, a medio plazo, la economía británica seguirá siendo "importante y relevante en el mundo, y se adaptará a las nuevas circunstancias". "Nosotros apostamos por ese mercado y seguiremos estando cerca del mismo porque tenemos clientes importantes en varios sectores", ha apuntado.

Ante el Brexit, el presidente de Mondragon Internacional ha manifestado que el papel de la Corporación ha sido el de coordinación con las cooperativas y se ha hecho un análisis en el que comparten el posible impacto que pueda tener y la alternativas posibles en este escenario.

Asimismo, ha señalado que la Corporación está en permanente contacto con las instituciones, tanto Gobierno vasco y central como las instituciones europeas, autoridades inglesas, así como con los sectores más relevantes. "Hay un diálogo importante para conocer el último estado y adelantarnos a lo que pueda venir", ha concluido.