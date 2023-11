La ministra de Trabajo se dice "optimista" y ve "posible" subir el salario mínimo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado hoy optimista respecto a la subida del salario mínimo y considera que el acuerdo "es posible".

El Gobierno ha comenzado este jueves a negociar con patronal y sindicatos el alza del salario mínimo, pero la reunión ha terminado sin acuerdo ni cifras sobre la mesa, aunque las partes no han planteado "líneas rojas" y desde los sindicatos se espera llegar a un acuerdo tripartito.

Díaz, que ha participado en la presentación del libro "¿Sociedad de Mercado o sociedad decente? Crítica de la gran abducción neoliberal", de Albino Prada, en Vigo, ha indicado que ese pacto para subir el salario sería "por el bien de nuestro país y para seguir mejorando una sociedad que también quiere ser europea y que ahora tiene 25 puntos de diferencia con el salario europeo".

La vicepresidenta segunda del Gobierno también ha dicho que subir los sueldos es "una herramienta clave" y ha insistido en que no van a "permitir la pérdida de poder adquisitivo", a la vez que ha considerado que la crisis "no es de demanda, es de oferta" y que "los salarios no son los causantes de la inflación", sino "las víctimas".

Díaz también se ha referido a un dato que dará a conocer oficialmente el próximo lunes sobre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), del que señaló que "por primera vez tiene un superávit fiscal por encima de 4.800 millones de euros".