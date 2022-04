¿Mercado libre o regulado? Todo lo que debes saber para elegir la mejor tarifa de la luz

Ayer, España y Portugal llegaron a un acuerdo con la Unión Europea para rebajar el precio de la luz. Por lo tanto, ahora el límite es de 50 euros por megavatio hora. Esto beneficiará a gran parte de la población española. Ahora bien, ¿Cómo sé si mi tarifa pertenece al mercado regulado o al libre? Podremos conocerlo si consultamos a nuestra compañía o a través de la propia factura de la luz, en el apartado que pone "tipo de contrato" que se encuentra dentro de la sección de "datos de contrato". Pero ¿Cuál es la diferencia que hay entre ambos tipos de mercados?

La tarifa del mercado regulado se conoce como PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor). Su característica fundamental es que ofrece 24 precios cada día, uno por cada hora. Además, es conocido por tener tres períodos: punta, llano y valle. De los cuales, punta (precio más elevado) y valle (precio más bajo). El precio que establece la PVPC está determinada por la oferta y la demanda que existe en el mercado eléctrico en ese momento. Además de lo que importemos para pagar la PVPC se le suman los costes regulados por el Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: La trampa de la excepción ibérica y por qué Sánchez quiere que hagas un 'sinpa' al pagar la luz

Diferencias entre mercado regulado y libre

Este tipo de tarifa solo se puede contratar con ocho Comercializadoras de Referencia que hay en nuestro país y no dispone de ninguna clase de descuento ni promoción en su precio. Además, hay que destacar que solo se puede adquirir si nuestro suministro tiene una potencia igual o menor de 10 kW. Sin embargo, también se puede contratar una tarifa que sea de precio fijo por el kW hora, es decir, tener siempre que abonar la misma cantidad de dinero a lo largo de las 24 horas del día. Aunque este tipo de tarifa es muy poco frecuente, ya que implica un precio demasiado alto.

Por otro lado están las tarifas del mercado libre, las cuales se pueden contratar con cualquier otra compañía eléctrica. Por lo tanto, son las propias empresas quienes ofrecen sus precios y ofertas disponibles, es decir, son ellas quienes deciden cuánto debes pagar. Le mostrarán al cliente la cantidad de tarifas de las que disponen, entre las que están: el precio estable, el que tiene una discriminación horaria en dos o tres períodos diarios, las ciotas fijas, tarifas planas, entre otras. Que nuestra tarifa pertenezca al mercado libre significa que podemos acceder a diversos descuentos y promociones, sin que se tenga en cuenta la potencia que se ha contratado. Asimismo, se pueden contratar servicios de mantenimiento.

¿Cuál es más cara?

Dentro del mercado regulado, dependiendo de la demanda energética que se esté produciendo, los precios serán más elevados o bajos. En invierno, por ejemplo, el coste se ve alzado debido a que todos ponemos la calefacción para calentarnos. De la misma manera ocurre en verano, ya que durante esta estación el aire acondicionado está constantemente encendido para refrescarnos. Sin embargo, esto no es lo único que puede producir las variaciones del precio. Existen otros factores externos, como la bajada del precio que hubo con la pandemia del coronavirus en el año 2020. Ahora estamos viviendo una subida descomunal del precio de la luz debido al aumento del coste del gas natural y la guerra ente Rusia y Ucrania.

"Los clientes que tengan contratos en el mercado libre, que se vaya preparando para una derrama, porque van a ser ellos quienes paguen las próximas revisiones de sus contratos", avisaba Herrera hoy en su programa. Bruselas le ha puesto unas condiciones a España y Portugal para esta medida que ha sido aprobada: tendrá una duración de solo un año y el precio tope por megavatio pasará a ser de 50 euros. "En una factura de 100 €, esto podría suponer pagar unos 60 o 70. No está mal para las familias que sigan en ese mercado regulado, que no tiene ni pies ni cabeza, pero que en España no se ha querido diseñar de otra manera.

"Ahora bien, ahora mismo el mW de gas en el mercado abierto, que se utiliza para generar luz, está en 91 €. Si nosotros solo pagamos durante un año 50 €, estamos haciendo un 'sinpa' de 40 €", decía Herrera. Además, se preguntaba si ese dinero desaparece por arte de magia o qué pasa con él. "Eso habrá que pagarlo tarde o temprano. Y tanto las eléctricas como los expertos en energía ya han avanzado que lo pagarán los clientes que, hasta ahora, habían capeado mejor la volatilidad del mercado", comentaba.