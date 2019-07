Luis Planas afirma que el acuerdo con Marruecos dará estabilidad a las flotas andaluza, canaria y gallega

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha mostrado la satisfacción del Gobierno de España por la aprobación definitiva del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, aunque reconoce que ha sido una "negociación complicada".

"Yo creo que ha habido un esfuerzo por parte de todos, también por parte de la Unión Europea y por parte de Marruecos en llegar a este acuerdo que estará vigente los próximos cuatros años, es decir que dará estabilidad y futuro a nuestros pescadores, básicamente a la flota andaluza, a la flota canaria y a la flota gallega que operan en las aguas de Marruecos", ha destacado Planas en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Marruecos ratificó definitivamente el Acuerdo de Pesca alcanzado con la Unión Europea, lo que supone su entrada en vigor el próximo lunes 22 de julio, momento a partir del cual los buques de la flota española podrá volver a faenar en aguas marroquíes

Planas ha señalado que para el 1 de agosto espera que haya unos 500 tripulantes operando en aguas de Marruecos y pescando boquerón, sardina, dorada, corvina, merluza, palometa y atún, que son "tan importantes para España".

Según ha explicado el ministro, el acuerdo incluye mejoras para la operatividad de los barcos, entre las que destaca una mayor flexibilidad para el cumplimiento de la obligación de desembarque en los puertos marroquíes. "Es un aceurdo pesquero que muestra las buenas relaciones entre UE y Marruecos epaña ha jugado un papel fundamental en la conclusión del acuerdo", ha manifestado.

El protocolo incluye una contrapartida financiera de 50 millones de euros anuales, por el acceso al recurso, apoyo sectorial y en canon de armadores.

PESCA SOSTENIBLE

Otra de las ventajas del acuerdo es el mantenimiento del importe de los cánones de acceso al caladero que vienen utilizando los barcos españoles, lo que significa un abaratamiento de la actividad al no haber sido actualizados conforme al incremento general de precios.

Respecto a la pesca sostenible, Planas ha subrayado que la Unión Europea, y particularmente España, que es "la flota más importante de la Unión Europea", no defienden otra pesca que no sea la sostenible, ya que "sin pesca sostenible hoy en día no hay actividad extractiva", y por tanto toda actividad pesquera "se debe vincular a los estudios científicos y a las posibilidades que hay de revolucion de la biomasa".