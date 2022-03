La limitación de venta de productos en casos "excepcionales": una medida poco concreta y difícil de vigilar

Los establecimientos comerciales podrán limitar con carácter temporal la cantidad de artículos que puedan ser adquiridos por cada comprador, según el nuevo apartado incluido en la ley sobre de Ordenación del Comercio Minorista y que se publicó este miércoles en el BOE.

El nuevo apartado introducido en el texto legal señala que la mencionada limitación en el número de productos se adoptará "excepcionalmente y cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen". Esto es lo que dice el Real Decreto 6/2022 y que modifica la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, que prohibía tal posibilidad.

"Excepcionalmente, cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen, los establecimientos comerciales podrán suspender con carácter temporal la prohibición prevista en el apartado 2 de limitar la cantidad de artículos que puedan ser adquiridos por cada comprador. Estas medidas deberán estar justificadas y se adoptarán de manera proporcionada cuando sea necesario para impedir el desabastecimiento y garantizar el acceso de los consumidores en condiciones equitativas".

Con anterioridad a la aprobación del Real Decreto en la jornada del miércoles, la ley prohibía esta limitación de compras, en el artículo 9, de la Ley 7/1996, que dice lo siguiente:

"Los comerciantes no podrán limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos para las compras que superen un determinado volumen. En el caso de que, en un establecimiento abierto al público, no se dispusiera de existencias suficientes para cubrir la demanda, se atenderá a la prioridad temporal en la solicitud".

La modificación de la ley, no obstante, deja muy a discreción del comerciante en cuestión la decisión de limitar o no la venta de determinados productos, ya que la redacción es muy vaga y no especifica cuáles son esas "circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor". ¿Puede ser una pandemia?, ¿una guerra en un tercer país?, ¿una recesión?. No explica, por ejemplo, si los establecimientos pueden limitar la venta de determinados productos en momentos de mucha demanda, por ejemplo cuando una ciudad acoja un evento extraordinario,

Críticas de las asociaciones

Desde las asociaciones de consumidores han mostrado su disconformidad con la medida por la falta de concreción de la ley, que no establece ni cuándo ni en que forma se pueden aplicar estas limitaciones.

Desde @consumidores ni entendemos ni compartimos esta medida. Es de una indefinición absoluta. Si la distribución puede limitar, los consumidores queremos saber cómo, por qué, cuándo y cuánto tiempo se limita. https://t.co/t7HjRou5RM — Ileana Izverniceanu (@izverniceanu) March 30, 2022





"Ni entendemos ni compartimos esta medida. Es de una indefinición absoluta. Si la distribución puede limitar, los consumidores queremos saber cómo, por qué, cuándo y cuánto tiempo se limita", aseguraba Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación de la OCU.

La medida también ha sido criticada desde FACUA.

Limitar a los consumidores el número de productos que pueden comprar en un establecimiento induce al acaparamiento y permite colar subidas de precios. Que el Gobierno permita una práctica que llevaba 26 años prohibida es una irresponsabilidad. pic.twitter.com/Nz3VM3i5px — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) March 30, 2022





"Limitar a los consumidores el número de productos que pueden comprar en un establecimiento induce al acaparamiento y permite colar subidas de precios. Que el Gobierno permita una práctica que llevaba 26 años prohibida es una irresponsabilidad", aseguraba su portavoz, Rubén Sánchez.

El Gobierno defiende la medida

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha comentado sobre el nuevo texto introducido en la ley que se enmarca en el plan de respuesta elaborado por el Gobierno y que la medida en concreto ha sido consensuada con el sector.

El objetivo principal, ha añadido, es dotar de seguridad jurídica a las empresas y los supermercados y que en éstos "haya un acceso equitativo a todos los consumidores".

Para Maroto, la medida "está muy acotada, para que se haga con carácter excepcional y de forma justificada", y ha apuntado que su necesidad "se ha puesto de manifiesto también con los paros en el transporte".

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad de todos" este miércoles en los pasillos del Congreso, a propósito de la citada publicación en el BOE.

La ministra ha opinado que "a veces se producen ciertas alarmas y alertas que generan ciertos comportamientos guiados más por el nerviosismo", en relación con la compra compulsiva de determinados productos de primera necesidad en los supermercados.

En ese sentido, ha añadido que "todos" deben ser "responsables", los supermercados "en primer lugar" y ha indicado que esta medida "tiene que tener un impacto real" en el momento en el que se repitan estas compras masivas.