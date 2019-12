Los sistemas de Neotel para facilitar la comunicación empresarial

Neotel es una empresa de telecomunicaciones que ofrece a sus clientes software de calle center que trabajan con redes basadas en IP, y que por tanto, son menos costosos de implementar y mantener que otras centralitas telefónicas.

Desde que aparecieron los VoIP (Voz por Protocolo de Internet), la industria de los centros de contacto ha cambiado por completo. La principal ventaja de estos sistemas es que con ellos los servicios de atención telefónica están centralizados y es posible llegar a un mayor número de clientes.

El avance de las comunicaciones basadas en protocolos de internet y las redes de bancha ancha están suponiendo un impacto importante en los centros de llamada. Con sistemas como el que ofrece Neotel es posible orientar el CRM, la centralita virtual y todo el software de calle center hacia la mejora continua en la interacción y la experiencia del cliente.

La evolución hacia sistemas de centralitas telefónicas virtuales ofrece una serie de beneficios que comentaremos más adelante y que pueden tener un impacto muy singnificativo en la comunicación interna en las empresas, pero también a nivel externo, con clientes y proveedores.

Esto tiene como consecuencia una importante reducción en los costes y una mejora en la cuenta de resultados, así como una ganancia en la productividad. Las centralitas online ofrecen soluciones eficaces y versátiles diseñadas para integrar de manera eficaz los sistemas de comuncicación online y offline.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS SISTEMAS DE NEOTEL?

El software call center de Neotel funciona con la acción únicamente de un agente y un coordinador que acceden al sistema mediante un nombre de usuario y una contraseña. Como todos software o aplicación que se precie, el panel web es muy intuitivo y los usuarios del sistema no encuentran dificultades para trabajar con él desde el primer día.

Los lanzadores automáticos incluyen tres tipos: progresivo, predictivo y Robot call. El marcador progresivo está diseñado siguiendo un sistema secuencial válido para campañas de ventas telefónicas y de marketing. Solo emite llamadas cuando hay un agente disponible.

En caso de que haya líneas ocupadas, no se activa. Resulta muy útil en centros de trabajo con un volumen bajo o moderado de llamadas, donde se producen situaciones en los que la recopilación de información no alcanza para obtener estadísticas suficientes.

En caso de que el software call center de Neotel esté bien programado la propia centralita es capaz de diferenciar los tipos de respuesta a llamadas: números que no existen, buzones de voz, etc. En este modo, el agente no participa en la marcación, pero cuando el cliente contesta, siempre está en línea.

En los marcadores predictivos, los centros de llamada se sirven de los algoritmos para conocer en qué momento los agentes están disponibles y que tiempo tardan en contestar las llamadas. Este tipo de marcador permite el marcado automático y masivo de un elevado número de contactos y reduce la cantidad de llamadas que se responden o no pueden ser atendidas por los agentes.

Mientras va avanzando la campaña, el marcador predictivo va recogiendo información de las llamadas realizadas y modificando sus criterios estadísticos para mejorar su nivel de éxito. La marcación predictiva resulta útil en campañas de ventas y marketing y con ella es posible reducir el tiempo de espera entre llamadas. La última aplicación del call center software de Neotel es el Robot Call, el robot de llamadas. Su función es lanzar mensajes a clientes de manera ágil y económica. Las llamadas se realizan de manera simultánea y en ellas se lanza al cliente la posibilidad de escoger la opción de ser redirigido hacia un agente comercial.

Esta opción que ofrece Neotel resulta también útil en campañas de búsqueda comercial en las que se busca el “feedback” de clientes, es decir, el interés por parte de ellos en determinados productos, servicios o marcas que lanza la empresa a través de sus llamadas.

¿QUÉ OFRECEN LOS SISTEMAS DE CENTRALITA VIRTUAL BASADOS EN VOZ POR PROTOCOLO DE INTERNET?

Las centralitas virtuales están diseñadas para ser una herramienta de utilidad en la gestión de comunicaciones empresariales. Si un software call center por VoIP está bien diseñado, es muy probable que mejore la experiencia de usuario en las comunicaciones entre la empresa y los clientes y esto se traduzca en un incremento de ventas.

Una centralista de este tipo supone un ahorro de hasta el 25% o incluso más, ofreciendo a los clientes un trato personalizado las 24 horas del día y los 365 días al año. Las centralitas virtuales tomaron hace años el relevo a las centralitas físicas, que eran los espacios encargados de administrar las llamadas telefónicas en la empresa.

Neotel ofrece un software call center que no implica a la empresa ningún gasto de instalación ni de mantenimiento, pues todo se realiza de manera digital. Con estos sistemas, la empresa no se ve obligada a realizar inversión inicial de ningún tipo y la permanencia no es ningún requisito.

Las ventajas para cualquier organización al contar con este tipo de sistemas se traducen en mayor eficacia en las comunicaciones, una imagen más cuidada de la empresa, control absoluto de las comunicaciones telefónicas y la posibilidad de contabilizar estadísticas del número de llamadas y los clientes.

Así mismo, el software call center cuenta con la ventaja añadida de recibir y transferir llamadas a todas las líneas de la organización, sea cual sea el lugar en el que está ubicada, pues el sistema se aloja en la nube.

Todas estas ventajas permiten que cualquier empresa optimice sus sistemas de comunicación, pero se hace especialmente útil en las empresas más pequeñas, que tienen en estas soluciones virtuales de comuncación una gama completa de opciones que supondrían un coste inaccesible con los sistemas de telefonía tradicionales.

Con las centralitas virtuales, lo que se consigue es que el acceso a una comunicación interna y externa en las empresas se democratice, se haga más accesible. Esto se traduce en una reducción de la brecha digital, pues pequeñas y medianas empresas pueden acceder a mensajería de llamadas en espera, marcación automática, redirección de llamadas, música en espera y un sinfín de opciones que proponen estos sistemas.