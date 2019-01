La Bolsa acumula ya una ganancia del 6 por ciento en lo poco que va de año

Hoy los inversores han dejado las peripecias del Brexit en un segundo plano, para centrarse en la intención de Estados Unidos de reducir sus aranceles a numerosos productos chinos. Es una posibilidad que ha merecido una respuesta positiva unánime en todos los mercados. El índice Ibex 35 ha subido un 1,8 por ciento, hasta 9.069 puntos. Desde inicios de diciembre se mantenía por debajo de 9.000. La Bolsa se ha revalorizado un 2,2 por ciento en esta semana. En lo que va de año acumula una ganancia del 6 por ciento. Parece que el mercado ha confirmado un suelo solvente en la zona de los 8.900 puntos. El próximo objetivo es la cota de los 9.100.



Hoy han subido todos los valores grandes, sin apenas excepciones. Entre los más pequeños, destaca Euskatel se ha disparado un 9 por ciento, impulsado por el supuesto interés de Orange en lanzar una oferta de compra sobre la compañía. Mediaset y Atresmedia han recuperado parte del terreno que perdieron ayer tras una mala recomendación de los analistas de Bank of America. La aerolínea hispano británica IAG ha subido menos que la media del mercado, presionada por las incertidumbre sobre el Brexit y también por el “profit warning” o aviso de peores resultados que ha presentado Ryanair.



La Bolsa de Londres ha cerrado hoy con una subida del 1,9 por ciento, mientras la libra esterlina ha perdido algo de impulso, a la espera del plan B que presentará la primera ministra británica, Theresa May, el próximo lunes y que se votará en el parlamento el día 29. Los mercados apuestan porque finalmente no se producirá un Brexit caótico. La libra se paga esta tarde a 1,29 dólares. El euro cotiza estable, ligeramente por debajo de 1,14 dólares. En el Reino Unido hoy se ha conocido que las ventas al por menor se han contraído un 0,9 por ciento, algo más de lo que esperaban los analistas. Se dejan notar los efectos de la incertidumbre del Brexit sobre el gasto y el consumo de los británicos.



Pero los mercados se han permitido hoy el lujo de olvidar momentáneamente el folletín del Brexit para centrarse en las noticias que apuntan que Estados Unidos estudia reducir o incluso eliminar aranceles a numerosos productos chinos. El presidente Trump quiere lubricar y agilizar las negociaciones para buscar un acuerdo comercial cuanto antes. También China está a favor de hacer un gesto de acercamiento.



Dentro de casa se ha conocido un dato relevante, como es que el precio de la vivienda crece en España a un ritmo del 7,2 por ciento, frente al 4,3 en el conjunto de la zona euro. Según la agencia estadística europea, Eurostat, el precio de la vivienda ha subido en España en los últimos once trimestres. Por el contrario, como contrapeso, los analistas de Bank of America han rebajado su previsiones de crecimiento económico para la eurozona en este año, desde el 1,4 al 1,1 por ciento.



En los demás mercados, el petróleo sube, con la esperanza de que si Washington y Pequín llegan a un acuerdo que termine con la guerra comercial se frenará el enfriamiento de la actividad económica a nivel global. El barril de crudo se paga esta tarde con holgura por encima de 62 dólares.