Los inversores vuelven sus ojos desde la guerra comercial hacia el Brexit y los resultados empresariales

Las Bolsas vuelven al redil del sosiego de las dudas tras los fuegos artificiales con los que celebraron la semana pasada los primeros acuerdos arancelarios entre China y Estados Unidos. Los inversores suelen adelantarse a los acontecimientos. Suelen comprar con la posibilidad de una noticia y vender con su confirmación. Ha mejorado sustancialmente el decorado, pero no se han desatado todos los nudos.

Faltan algunas incógnitas por resolver. El Brexit es la principal, pero también la evolución de la actividad económica mundial, los próximos movimientos de lo grandes bancos centrales y los resultados empresariales. Además, hay que contar con la tensión geopolítica en el golfo Pérsico y los enfrentamientos entre Turquía y Siria. Está a punto de comenzar una nueva temporada de presentación de resultados empresariales. Esta semana publican sus cuentas los grandes bancos de Estados Unidos. Dentro de casa en breve comenzarán a desgranarse también cuentas, cifras y datos.

El acuerdo de mínimos entre China y Estados Unidos deja en suspenso la entrada en vigor de los nuevos aranceles a productos chinos por 250.000 millones de dólares, pero no elimina las subidas anteriores. Tampoco garantiza que no puedan complicarse nuevamente las cosas en el futuro. La incertidumbre disminuye sustancialmente, pero no ha desaparecido. Y tampoco garantiza que la economía comience a reaccionar de inmediato. Ni mucho menos. Gran parte del daño ya está hecho. Las cifras de comercio exterior de China no son tranquilizadoras. Han disminuido tanto las exportaciones como las importaciones. Ambas se han deteriorado más de lo que esperaban los mercados.

El índice Ibex 35 arranca la sesión con una pérdida del 0,4 por ciento, hasta 9.230 puntos. La semana pasada acumuló una ganancia del 3,5 por ciento. La mejor semana desde comienzos de 2018. Hoy los inversores hacen caja. Retiran parcialmente beneficios en los valores que más subieron en la sesión del viernes, como IAG, las empresas cereras y los bancos.

Esta semana los inversores contarán con numerosos indicadores económicos. La mayoría no son de gran calado, pero casi todos pueden influir en la marcha de mercados. En general, se espera que los datos macro no sean especialmente tranquilizadores. Hoy se conocerá la producción industrial en la zona euro. Se espera una contracción superior a un punto porcentual. Sería llover sobre mojado porque en el mes anterior ya se había contraído dos puntos.

Mañana, martes, se publicará el índice ZEW de confianza empresarial en Alemania. No se espera un buen dato, aunque tampoco uno rematadamente malo. En China se espera un ligero repunte en la tasa de inflación, hasta el 2,9 por ciento, junto con una caída de los índices de precios industriales. Además, mañana BBVA abonará un dividendo de 10 céntimos por acción. Y el Tesoro colocará letras a 3 y 9 meses. Ambas ofrecen actualmente rentabilidad negativa. La tesorería pública cobra a los inversores y ahorradores que colocan su dinero en estos títulos. El jueves el Tesoro colocará deuda a medio y largo plazo.

El miércoles se publicará el IPC de la zona euro. Se espera que se mantenga en el 0,9 por ciento en tasa interanual. Una cifra que se encuentra muy lejos del objetivo del 2 por ciento que maneja el Banco Central Europeo. También se conocerá la balanza comercial de la eurozona. Se espera una brusca reducción del superávit hasta una cifra del orden de los 17.400 millones de euros. En EEUU el miércoles se harán públicas las cifras de ventas al por menor y el libro Beige de la Reserva Federal, un documento con el que el banco central estadounidense pasa revista a la situación y a las perspectivas de la economía.

El dato más relevante del jueves es la producción industrial de EEUU. No se espera demasiado fuerte. Y el viernes todos los ojos mirarán hacia el PIB de China. Los analistas creen que la economía del gigante asiático crece a un ritmo del 6,1 por ciento, una décima menos que en el mes anterior.