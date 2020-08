Los impagos de alquileres en España se triplican por la pandemia. De un 5% de morosidad antes de la pandemia se ha pasado a un 15 por ciento en el mes de Junio. En algunas zonas se habla de avalancha de morosidad. Sucede por ejemplo en Palma de Mallorca, donde según datos de la Oficina Antidesahucios, ha aumentado un 130%. No están funcionando los créditos ICO del gobierno para el alquiler y no hay demanda. Desde ASVAL, la asociación que agrupa a propietarios de pisos de alquiler, explican que “muchos inquilinos en situación de vulnerabilidad no quieren endeudarse más y si a ello le unimos la moratoria de 6 meses en los desahucios, prefieren no pagar”.

PREFIEREN NO ALQUILAR ANTE LA INSEGURIDAD JURÍDICA

Muchos de quienes sufren el impago son pequeños ahorradores que utilizan el alquiler para pagar la residencia, complementar la jubilación, o el paro... Para ellos, “esa renta que cobran es imprescindible sobre todo en estos momentos de crisis”.

Por ello piden al Gobierno la creación de un fondo de ayudas directas a los inquilinos en situación de vulnerabilidad y también mayor seguridad jurídica. Beatriz Toribio, de ASVAL, es muy clara al comentar que “si no reforzamos la seguridad jurídica para que el propietrio se sienta más seguro de cara a los impagos la oferta se va a contraer más”. Por lo tanto, sin seguridad jurídica no se regulará el mercado del alquiler en España. ”Muchas personas prefieren dejar su vivienda cerrada a alquilarla por la tremenda inseguridad que hay en nuestro país ante los impagos,y ello provoca que continue reduciéndose la oferta con lo que seguirán aumentando los precios”, asegura.

LOS ALQUILERES SIGUEN SUBIENDO

El precio medio de una vivienda de 100 m se sitúa en 971 euros de media en España tras la nueva subida de más de un 2% que han experimentado en julio con respecto al año pasado. Se llega a destinar el 50% de los ingresos familiares al alquiler cuando las recomendaciones de todos los organismos es que no se debe sobrepasar el 30 %. “Si la tasa de desempleo llega al 20% la situación va a empeorar y nos encontraremos comn problemas de impagos y morosidad mayores de los que nos estamos encontradndo ahora” dice Beatriz Toribio.