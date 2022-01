Lorenzo Amor (ATA): "Un autónomo que ahora facture 2300 € al mes, dentro de 9 años pagará el doble"

Con las elecciones castellanoleonesas a la vista y su lectura en clave nacional, cualquier tema que afecte al bolsillo de los ciudadados puede ser particularmente determinante. Este mismo lunes, el presidente de Gad3,Narciso Michavila advertía en el programa 'Herrera en COPE' que electoralmente al PSOE le va a hacer más daño el debate de los autónomos que el de las macrogranjas provocado por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Y es que el último melón abierto por el Gobierno ha sido precisamente a cuenta del nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos, que plantea a los autónomos 13 tramos de cotización según sean sus rendimientos. De esta manera, oscilarán al final del periodo transitorio establecido para 2031, entre 183 euros al mes para los de rendimientos mensuales inferiores a 600 euros y unos 1.260 euros para los que superen los 4.050 euros.

La propuesta plantea que los trabajadores autónomos, que son más de 3 millones en España, elijan provisionalmente su base de cotización entre trece en función de previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos.

LORENZO AMOR: "LA MÚSICA NO SUENA BIEN"

Ante esta situación, el presidente de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), Lorenzo Amor, ha reconocidoa COPE que tras la primera toma de contacto con el Gobierno el pasado viernes, " la música no les ha gustado nada".

"Por nuestra parte vamos a presentar las alegaciones correspondientes", ha reconocido Amor quien ha avanzado que en la reunión que mantendrán este lunes con el ministerio de Seguridad Social "seguiremos planteando cuáles son nuestras propuestas y en lo que no estamos de acuerdo".

Lorenzo Amor ha mostrado su rechazo a la propuesta dekl Ejecutivo ya que, según esta, "un autónomo que en estos momentos facture 2.300 € al mes, dentro de 9 años pague el doble a la Seguridad Social o un periodista que facture 3000 € al mes paguará entonces a la Seguridad Social el triple".

DISTORSIÓN ENTRE AUTÓNOMOS

En su opinión, "fijar los ingresos reales de los autónomos en los rendimientos netos, es no hacerlo sobre la capacidad económica", lo que a su jucio "genera una distorsión tremenda entre autónomos, ya que unos tienen capacidad de deducción de gastos y otros no". Algo que en su opinión " no es progresista y crea desigualdades".

"Salimos de un sistema injusto y entramos en otro sistema más Injusto todavía"; ha advertido el presidente de ATA.

Para Lorenzo Amor el principal "escollo" de los encuentros será precisamente "buscar un sistema de tramos donde los autónomos puedan adecuar su cotización a los ingresos reales" porque, ha explicado "los rendimientos netos no son los ingresos reales, que es lo que factura un autónomo con la capacidad de deducción que tiene. Un autónomo periodista por ejemplo no tiene apenas gastos deducibles, cosa que sí tienen otro tipo de autónomos".

HERRERA: "CON EL AGUA AL CUELLO"

En su monólogo de este lunes Carlos Herrera también se ha acordado de los autónomos: "El Gobierno quiere exprimir y acabar con la clase media, que todos seamos unos asalariados, con un sueldecito que decida el Gobierno social comunista y empieza ya con los autónomos a los que directamente les va a doblar las cotizaciones a 3.000.000 de autónomos, con el agua al cuello". PUEDES LEERLO AQUÍ

