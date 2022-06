Las pymes en su peor momento desde 2014: El IPC les ahoga

La subida de los costes laborales y de las materias primas asfixian a muchos pequeños negocios. Se mantienen en bajas rentabilidades para continuar abiertos. El aumento de actividad no se ha traducido en mejora de la situación de las pymes que son las que conforman el 90% del tejido empresarial en España. El “indicador sobre la situación de la Pyme” de CEPYME, revela que en el primer trimestre de 2022 los costes se han elevado en un 23% mientras que las ventas se han quedado en un 19,8%. Hay más actividad, pero es menos rentable y los sufren más las pequeñas que las grandes empresas, están dos puntos por encima.

Mucho trabajo pero en número rojos

Rubén dirige un área de servicio en la A-23 desde hace años y explica a COPE, que “ahora los costes son más elevados tanto en materias primas como en sueldos y provocan que los márgenes de rentabilidad estén comenzando a rozar el punto de inflexión y a jugar con las pérdidas”. Tiene 27 empleados y reconoce que en el primer trimestre de este año ha duplicado las ventas de antes de la pandemia, pero no es suficiente “los precios no se han podido subir, se nos han encarecido todas las materias primas y el primer trimestre, doblando la facturación de 2018 y 2019, he perdido, mi cuenta de resultados da pérdidas” Han partido de una situación muy complicada por la pandemia, endeudados y con poca liquidez, en 2021 el pasivo de las pymes sobre su patrimonio neto creció 10 puntos porcentuales, hasta el 96%, lo que supone una clara debilidad frente a la subida de tipos que hay en ciernes y al endurecimiento del crédito que ya se empieza a registrar.

A la cola de Europa

Rubén, que capeó el temporal dando picnics a los transportistas y sanitarios en los momentos más duros del encierro, con ERTES y créditos ICO, ya ha comenzado en abril a devolver esos préstamos: “hay que generar ese dinero añadido para poder devolver los préstamos que nos concedieron puntualmente”. CEPYME asegura que el tejido productivo español “se encuentra descapitalizado y en peores condiciones que las compañías de otros países europeos para hacer frente a la ralentización económica”. Señala que los fondos Next Generation no están siendo un colchón, está fallando su reparto y advierten que la falta de ayudas directas efectivas, su menor cuantía y la burocracia han sido algunas razones que han llevado a que las pymes españolas sufran una peor salud que las del resto de la UE. De hecho, según lo recogido en las últimas encuestas del BCE, las empresas españolas se encuentran entre las más vulnerables de las grandes economías del euro.