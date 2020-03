Las pymes piden medidas “rápidas y sencillas” para afrontar el coronavirus

España es un país de pequeñas y medianas empresas. Son sin duda las más afectadas por el parón del negocio que trae consigo el coronavirus y las que esperan con mayor impaciencia el plan de choque económico que diseña el Gobierno. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que este jueves se reúne con Sánchez, ha pedido en COPE que las medidas que se aprueben sean “adecuadas” e “implantables”, que se puedan poner en marcha “de manera rápida y sencilla” para evitar problemas. Del paquete que se va conociendo ve “imprescindibles” las líneas de liquidez. “Cuando para la actividad, si dejamos de facturar y no ingresamos nos termina provocando un problema de tesorería. “Por eso, esas inyecciones son una iniciativa adecuada para proteger la actividad empresarial y el empleo del bache que sufrimos”, afirma.

Cuerva admite que la pyme ya empieza a tener problemas en Madrid. Asegura que es fundamental no parar la actividad económica “porque aparte de un problema sanitario, tendríamos otro muy grave”. Nos cuenta que están inculcando la flexibilidad laboral en la medida en que se pueda. “Las empresas que puedan teletrabajar que lo hagan; las que no, que no lo hagan y si se pueden que compatibilicen turnos pero lo importante es que no interrumpan la actividad porque luego arrancar el motor cuesta mucho”, dice.

El teletrabajo en la pyme

Desde Cepyme analizan con los diferentes sectores cómo aplicar el teletrabajo aunque observan una gran dificultad en su aplicación porque existen muchas ramas de actividad basadas en mano de obra en el puesto de trabajo en las que no se puede implementar. Ciñéndonos sólo a los sectores en los que es posible, solo el 14% de la pyme tiene un plan de digitalización pero la mayoría no ha culminado.

En general, la mayoría de las pequeñas y medinas empresas no tienen medios tecnológicos para que los trabajadores teletrabajen. Es más que la adquisición de un portátil, nos cuentan. Hay que instalar programas específicos, compartir bases de datos, conexión en red con compañeros, nubes y ciberseguridad. Aquí hay que tener en cuenta que el número de ataques de hackers a pymes es muy elevado e impactan de lleno en la viabilidad de la empresa. El 60% de las pymes atacadas por un ciberataque cesa su actividad en los seis meses siguientes.