Las empresas biofarmacéuticas se convierten en las reinas de una Bolsa muy debilitada

Vuelven las dudas y las incertidumbres a los mercados financieros. El índice Ibex 35 ha bajado hoy un 1,97 por ciento, hasta 6.613 puntos. Los bancos han vuelto a liderar el ranking de los valores más débiles. La Bolsa ha perdido un 3,8 por ciento en esta semana y acumula una caída superior al 30 por ciento en lo que va de año.



Se han tensado los mercados ante la incapacidad del Eurogrupo para llegar a un acuerdo sobre el fondo de reconstrucción con el que debe enfrentarse la crisis económica. Una crisis que no da tregua. El índice IFO de confianza empresarial que se ha publicado en Alemania muestra un fuerte deterioro, con una caída superior a la prevista. El instituto alemán que elabora este índice no espera una recuperación en V, aunque probablemente la economía sí comenzará a mejorar con cierta intensidad a partir del tercer trimestre. Alemania espera un caída del PIB de hasta un 7 por ciento este año, para crecer el 5 por ciento el próximo.



Hay otras referencias que tampoco han sido buenas. Los pedidos de bienes duraderos se han contraído un 14,4 por ciento en Estados Unidos en el mes de marzo. Es un dato peor al esperado y eso que ya se esperaba bastante malo. En China el gobierno ha rebajado su previsión de crecimiento para este año del 3,7 al 1,8 por ciento, frente al 6,1 por ciento del año pasado. En el primer trimestre la caída ha sido de un 6,8 por ciento, por lo que Pequín espera que la actividad evolucione a mejor en la segunda mitad del año. Dentro de casa, el índice de precios industriales se ha desplomado, con una caída de 5 por ciento. La economía se ha parado casi en seco.



Además, los mercados han recibido noticias agridulces desde el frente sanitario. Según publica el Financial Times, el fármaco Remdesivir, desarrollado por una biotecnológica estadounidense, no es tan efectivo como se esperaba. Este retroviral había generado grandes expectativas. Pero hay otros resquicios para la esperanza. Varias farmacéuticas trabajan en un medicamento contra el Covid-19. Y no hay que irse muy lejos. La biotecnológica española PharmaMar estudia la efectividad contra el coronavirus de uno sus compuestos antitumorales, concretamente el Aplidín. Además, un compuesto de la también biofarmacéutica española Oryzon Genomics podría probarse en breve en pacientes graves. Las acciones de ambas empresas han subido hoy en Bolsa un 5 y un 17 por ciento, respectivamente. Al calor de estas subidas, las acciones de Biosearch y Rovi también se han animado.



Los inversores, pese a todo, quieren creer que lo peor de la pandemia ya ha pasado en Europa... o está a punto de pasar. Los gobiernos empiezan a preparar planes para reabrir sus economías. Va a ser un proceso lento y muy paulatino. Hay muchas dudas y una notable disparidad de criterios. Los analistas de Morgan Stanley pronostican un “pico” de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos a finales de mes o comienzos de mayo, para reducirse sustancialmente el número de contagios en verano. Esperan que algunos fármacos antivirales confirmen pronto sus buenos resultados y esperan que surjan vacunas efectivas a la vuelta de un año. No se descarta una nueva oleada de la pandemia a finales de año.



En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España se relaja, ha pasado de 160 a 142 puntos. Estaba en 65 puntos en enero. El rendimiento del bono a diez años vuelve a situarse por debajo del 1 por ciento. En marzo estaba mucho más abajo, en el 0,20. El Tesoro ha colocado esta semana 15.000 millones de euros en una emisión sindicada de obligaciones a diez años. La mala noticia es que crece exponencialmente las necesidades de endeudamiento de la economía española. La buena, es que la demanda ha sido muy fuerte, con más de 90.000 millones, lo que indica la confianza del dinero internacional en los bonos españoles.