Las Bolsas suben pendientes de la olla a presión de EEUU y de los grandes bancos centrales

Ayer se disparó Wall Street, en especial el índice Nasdaq de compañías tecnológicas. Esta madruga han subido las Bolsas asiáticas. Y hoy los mercados europeos abren con ganancias. Los inversores asumen riesgos en Bolsa pese al peligro de que se eternice el recuento de votos en Estados Unidos y, por tanto, tarde en conocerse el nombre del nuevo presidente del país de las barras y las estrellas. Los mercados quieren creer que, gane quien gane, se aprobarán antes o después nuevas medidas de estímulo fiscal y no se producirán cambios demasiado dramáticos en la política económica estadounidense. La Bolsa de Nueva York prefiere a Trump, pero no vería mal a Biden en la Casa Blanca, aunque los republicanos controlen el Senado.

El índice Ibex 35 sube un 0,9 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 6.850 puntos. El mercado, además de las noticias que lleguen desde Estados Unidos, tiene que digerir numerosos resultados empresariales, como los de Endesa, Siemens Gamesa, FCC, Arcelor Mittal, Grifols y Acciona. Además, Iberdrola celebra su día del inversor. Los inversores tienen que analizar también varios relevantes indicadores económicos, en especial las ventas al por menor en la zona euro, la confianza del consumidor en España, y las peticiones semanales de subsidios por desempleo en Estado Unidos. Un día para no aburrirse.

La Comisión Europea actualiza sus previsiones

Los analistas de Goldman Sachs han rebajado sus previsiones para la economía europea. Estiman ahora una contracción del PIB del 2,3 por ciento, frente a la proyección anterior de crecimiento del 2,2 por ciento. Por su parte, la Comisión Europea presenta hoy la actualización de sus previsiones. España no saldrá bien parada. El PIB español, según la CE, podría contraerse un 12,4 por ciento en el conjunto de este año debido al desplome de la actividad hostelera y turística, para recuperarse en los dos próximos ejercicios. Espera un crecimiento del 5,4 en el año 21 y del 4,8 por ciento en 2022. El gobierno es más optimista y espera una caída del PIB en este ejercicio del 11,2 por ciento, mientras el Fondo Monetario Internacional sitúa la contracción en el 12,8 por ciento. También el Banco de España ha advertido sobre el frenazo de la economía en el cuarto trimestre, frente al crecimiento del trimestre anterior. Espera que el PIB se contraiga en el conjunto del año un 12,6 por ciento.

Hoy se reúne el comité de mercado abierto de la Reserva Federal, el organismo que dirige la política económica en Estados Unidos. No se espera que realice grandes anuncios, aunque podría dejar entrever nuevas medidas para potenciar la economía ante el retraso del nuevo plan de estímulo fiscal que no acaba de aprobar el Congreso y ante el creciente impacto de la pandemia y los confinamientos sobre la actividad económica. Hoy también celebra consejo el Banco de Inglaterra. Ha dejado el precio del dinero inalterado en el 0,10 por ciento. Pero ha incrementado su programa de compra de activos en 50.000 millones de libras, hasta 875.000. Mueve ficha por tanto ante el reciente cierre de Gran Bretaña durante un mes por la expansión del coronavirus y ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Los mercados no descartan que en el futuro sitúe los tipos de interés en negativo.

La semana pasada el Banco Central Europeo cumplió con lo que se esperaba. No movió ficha, pero dejó claro que en diciembre “recalibrará” todos los instrumentos financieros y monetarios de los que dispone para reactivar la economía. En diciembre, además, el BCE revisará sus previsiones económicas. Será entonces seguramente, -en el consejo previsto para el día diez del último mes del año-, cuando la autoridad monetaria europea incremente su programa de compra de activos y, quizá también, modifique la facilidad de depósito (lo que cobra a los bancos por dejar aparcado su dinero en el BCE), que actualmente se encuentra en el menos 0,50 por ciento. Nadie espera que “toque” el precio oficial del dinero, el tipo de referencia, que lleva mucho tiempo en el cero por ciento.

Hoy se celebrará la primera subasta de deuda de noviembre. El Tesoro de España coloca bonos a cinco años ligados a la inflación y obligaciones con vencimiento a veinte años. Espera captar hasta 2.750 millones de euros.