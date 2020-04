Las Bolsas entran en ebullición ante los buenos resultados de un fármaco contra el coronavirus

Los mercados saludan hoy la noticia de que un fármaco está dando buenos resultados en ensayos clínicos en el tratamiento del coronavirus. Se trata del Remdesivir, un antiviral desarrollado por la empresa biotecnológica estadounidense Gilead Sciences que evita que el virus se multiplique. Las Bolsas europeas arrancan el día con ganancias extendidas y, lo que es más importante, con la sensación de el final del túnel ya no está lejos. El índice Ibex 35 sube un 2,3 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 6.920 puntos. A falta del cierre de hoy la Bolsa pierde un 2 por ciento en el conjunto de esta semana. Tiran hoy del mercado los bancos, muy castigados en las últimas semanas.

El BCE ha suavizado las exigencias de capital a las entidades financieras para liberar recursos destinados al crédito.El mercado de futuros apunta hacia una apertura con fuertes ganancias esta tarde en Wall Street, después de que el presidente de Estados Unidos haya anunciado su plan para ir recuperando progresivamente la actividad. La primera fase de dos semanas comenzará ya en mayo, para volver a una situación de casi normalidad a mediados de junio. Trump quiere recuperar cuanto antes la actividad económica, siempre que lo permita la situación sanitaria y acompasando el paso a la marcha de la pandemia. Los datos exigen cierta premura en reabrir la mano del confinamiento. La semana pasada más de cinco millones de estadounidenses solicitaron el subsidio por desempleo. En un mes la cifra supera ya los 22 millones, que es el equivalente a todo el empleo que ha creado Estados Unidos en los últimos diez años. Los analistas esperan que la tasa de paro supere el 10 por ciento -o incluso se acerque al 15 por ciento en abril-, frente al 4,4 de marzo y al 3,5 por ciento de febrero. Las ventas al por menor se han contraído en Estados Unidos cerca de un 9 por ciento en marzo. Es su peor caída mensual de la historia.

Los Mercados miran a China de reojo

Los mercados se animan, pero con un ojo puesto en las cifras que llegan desde China. El PIB de aquél país se ha contraído un 6,8 por ciento en el primer trimestre. Hay que remontarse hasta 1976 para encontrar un dato tan negativo como éste. Las ventas al por menor en el gigante amarillo han caído un 16 por ciento el mes pasado. Cinco millones de personas han perdido su trabajo en lo que va de año. Sin embargo, la producción industrial china se ha reducido apenas un 1,1 por ciento. Es decir, el país, pese a todo, empieza a recuperarse y sigue produciendo. Las autoridades chinas, de hecho, esperan que se recupere el crecimiento ya en el segundo trimestre.

A este lado del Atlántico, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha vuelto a advertir sobre la severa recesión económica que va a sufrir la zona euro. Ha añadido que el BCE está preparado para aumentar sus programas de compras de activos todo lo que sea necesario. Paralelamente, la agencia de calificación de riesgos Standard and Poor's Global Ratings ha empeorado sus previsiones para España. Espera ahora una contracción del 8,8 por ciento del PIB este año, cuando hace un mes estimaba una caída de 2,1 por ciento. La zona euro se contraerá un 7,3 por ciento en 2020 según S&P, con Alemania reduciendo su PIB un 6 por ciento. Para el resto del mundo, la agencia pronostica una caída de la economía del 5,2 por ciento en Estados Unidos, del 6,5 en Gran Bretaña, mientras China e India crecerán este año un 1,2 y un 1,8 por ciento respectivamente.

La incertidumbre del futuro a corto y largo plazo

A estas alturas los analistas y observadores muestran división de opiniones sobre lo que puede esperarse de los mercados en las próximas semanas. Los expertos de la aseguradora Axa creen que hasta que no mejoren la crisis sanitaria no puede decirse que las Bolsas han tocado fondo. Hasta que no empiece a entreverse el final de la pandemia de coronavirus, no se podrá valorar el daño que está sufriendo la economía y, como consecuencia, los mercados financieros. Por el contrario, los analistas de Goldman Sachs creen que ya hay que descartar el peor escenario según el cual el índice S&P 500 podría corregir hasta los 2.000 puntos, desde los 3.400 que rozó a mediados de febrero. Llegó a caer a 2.200 a finales de marzo, para después reaccionar con solvencia hasta los 2.800 de hoy. Ahora, para los analistas de la firma, es más probable ver el índice en las próximas semanas en 3.000 que en 2.000. Esa rápida recuperación desde mínimos es la que justifica las mejores previsiones que maneja ahora Goldman Sachs, aunque con la condición de que no se incrementen los casos de coronavirus tras la reapertura parcial de la actividad económica. La Reserva Federal y el Congreso estadounidenses han dejado claro que harán todo lo necesario para evitar el colapso de la economía y para sentar las bases para la recuperación.