Las acciones de los bancos lastran a la Bolsa en vísperas del consejo del BCE

Las dudas y los recelos de los inversores han mandado en la sesión de Bolsa de hoy. Una sesión de gran volatilidad en los precios y en los índices. El Ibex 35 ha cerrado en 8.838 puntos, con baja de un 0,63 por ciento. En los peores momentos del día ha llegado a moverse por debajo de 8.750 puntos. Hoy han flojeado los bancos. Las entidades financieras descuentan ya la proximidad de un recorte en las compras de bonos por parte del BCE. Sabadell, Caixabank, Santander y Bankinter han sido los más castigados. Fuera de este sector, ha caído con especial intensidad Siemens Gamesa, que cuenta con malas previsiones de analistas. Flojos también Repsol y las eléctricas.

En el otro platillo de la balanza, ha subido Naturgy, la antigua Gas Natural, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya autorizado la oferta parcial de compra que lanzó en febrero el fondo australiano IFM sobre la gasista española. El precio final es de 22,07 euros por título (los 23 euros ofrecidos en principio menos los dividendos cobrados en los últimos meses) y se dirige a 220 millones de acciones, equivalentes a un 22,7 por ciento del capital. Hoy Naturgy ha cerrado en Bolsa a 21,83 euros con alza de un 0,8 por ciento. El Ejecutivo ya dio su visto bueno hace un mes a esta operación que puede alcanzar un valor cercano a los 5.000 millones de euros. Los accionistas tienen ahora un plazo de 30 días para decidir si acuden o no a la oferta. Los principales accionistas de la compañía, que controlan un 66 por ciento del capital, ya han dicho que no venderán, no acudirán a la OPA.

De momento, en general, pocos inversores se atreven a asumir riesgos en Bolsa. Pero tampoco son muchos los que venden con agresividad. Los bolsistas necesitan más datos, así que se limitan a operaciones de cortísimo plazo o, simplemente, a mantener posiciones de liquidez con poca exposición al riesgo de la renta variable. El foco de incertidumbre más inmediato es el consejo que celebrará mañana el Banco Central Europeo. Puede anunciar que comenzará a reducir sus compras de bonos antes de lo que se esperaba. Los analistas creen que en breve el BCE pasará de comprar 80.000 millones de euros al mes a 70.000 o incluso 60.000 millones. Se espera que el primer tijeretazo se produzca bastante antes de fin de año. También la Reserva Federal maneja tiempos parecidos.

Las Bolsas de Estados Unidos se mueven esta tarde con variaciones muy cortas. Los analistas de Barclays han elevado su precio objetivo para el índice S&P 500. Lo sitúan a finales de año en torno a 4.600 puntos, es decir 200 puntos por encima de sus anteriores estimaciones. Por su parte, los expertos del banco de negocios Goldman Sachs creen que todavía pueden subir más los mercados de acciones antes de que se vayan diluyendo los efectos de las medidas de estímulo. Consideran que son excesivas las preocupaciones que han surgido sobre la inflación, sobre variante delta del coronavirus y sobre su repercusión sobre la actividad económica. Esperan por tanto en el corto plazo precios más altos en las acciones y precios más bajos de los bonos (con rendimientos más elevados).

Goldman apuesta por las empresas de hostelería, por las minoristas y por los bancos. Esperan ver al índice S&P 500 en 4.700 puntos a la vuelta de seis meses. Pese a este buen pronóstico, los expertos de Goldman Sachs han recortado un punto su estimación de crecimiento del PIB de Estados Unidos en el cuarto trimestre, hasta el 5,5 por ciento. Para el año que viene pronostican un 3,7 por ciento.

Por su parte, los analistas del banco suizo UBS estiman que este índice puede alcanzar los 5.000 puntos el próximo ejercicio. En estos días se mueve en torno a 4.500. Los expertos de la firma justifican este pronóstico por los buenos resultados empresariales, por la progresiva recuperación de la economía y por el alto nivel de ahorro en los hogares.