Una joven uruguaya recibe la visita inesperada de su jefe en su casa de Gran Canaria y lo que la entrega la deja sin palabras: "Me muero"

La Navidad es una época de buenos deseos y de tener detalles con los que más se quiere. Pero también son fechas especialmente delicadas para aquellas personas que han tenido que salir de su país y que estos días disfrutan de las fiestas alejados de sus familias.

Buscar mejores oportunidades, más calidad de vida o estudiar en universidades o escuelas de mayor prestigio, son algunas de las razones que impulsan a muchas personas a dejar sus países de origen.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, el número de extranjeros en España aumentó en 85.684 personas durante el trimestre de este año, con inmigrantes en su mayoría llegados de Colombia, Marruecos o Venezuela.

Para muchas de estas personas que han tenido que alejarse de sus familias, los amigos y los compañeros del trabajo del país de acogida, son un apoyo fundamental.

Es el caso de Eva, una uruguaya que hace 8 meses decidió emigrar a la isla de Gran Canaria. En su cuenta de Tiktok @emeiba99, con años 10.000 seguidores, la joven comparte diferentes aspectos de su vida fuera de Uruguay.

Entre ellas la sorpresa que se llevó por parte de su jefe con motivo de la Navidad. "Me trajo a casa este detalle como de agradecimiento de fin de año", explica mientras muestra a sus seguidores una flor de Pascua y un sobre rojo.

un 'lindo' detalle

Un detalle "muy lindo" que como ella misma cuenta, "no esperaba". "Aunque me hubiera traído una bolsa de caramelos, iba a estar feliz, porque me parece que el detalle siempre es lo que cuenta".

"Me muero", señala sin poder contener la emoción mientras abre el sobre que acompaña a la planta navideña. "Esto es una tarjeta regalo de un masaje profundo", explica sin desvelar el contenido de la misiva que lo acompaña.

Alamy Stock Photo Gran Canaria

Cuando me vine acá empecé absolutamente de cero" @emeiba99 Tiktok

"Estos detalles cuentan, ni siquiera en Uruguay los tenía conmigo mi jefe. Es una buena forma de empezar el día y de que valoren tu trabajo", relata.

Cargando…

"MIS TÍOS ME SALVARON LA CABEZA"

En otra de sus publicaciones, Eva hace un balance muy positivo de su mudanza a Canarias, aunque reconoce que el camino no ha sido fácil. "Fue un cambio grande porque en Uruguay tengo a mi familia, mis amistades, tenía mi trabajo de educadora en primera infancia, mi gata, mis grupos de fútbol, de canto, de la banda, de la murga, siempre fui una persona de hacer muchísimas cosas y de tener varios círculos de amistad. Cuando me vine, empecé absolutamente de cero".

Pero en su andadura en España, tuvo la fortuna de contar con sus dos tíos que le abrieron las puertas de su casa en la isla "hasta que tuviera trabajo y pudiera independizarme".

"Ellos me salvaron la cabeza porque los primeros dos meses no tenía trabajo, me daban la comida, me dieron un cuarto, amor, cuidado y hasta el día de hoy que yo ya no vivo con ellos, siguen enviándome mensajes de cómo estoy, si necesito algo, de que cuento con ellos y para mí eso es muy importante".

Alamy Stock Photo Gran Canaria

Eva reconoce el proceso de inmigrar es "un sube y baja" emocional y económico y que en su caso, esos dos primeros meses "tocó fondo". Meses después reconoce que esa circunstancia le ha hecho poner en valor lo que tiene hoy en día. "Valoras las cosas buenas porque a veces cuando tienes todo de color de rosa, no te das cuenta de nada".

Por eso anima a quienes se estén planteando emigrar al igual que ella. "Compra un pasaje y anímate a hacerlo, oportunidades hay".

En su caso tuvo la ayuda de sus tíos en España, pero según relata también conoce "uruguayos y argentinos" de su edad "sin documentación, sin familia y sin alguien que responda por ellos, que también lo están logrando".