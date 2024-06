Jornada de transición en la Bolsa, con Bankinter y Grifols como protagonistas del día

Poco volumen de negocio y pocos movimientos en la sesión de Bolsa de hoy. El índice Ibex 35 ha cerrado en 11.056 puntos, con una pérdida del 0,10 por ciento. Se ha dejado notar la festividad del día en Estados Unidos, donde se celebra el “Juneteenth”, el Día de la Liberación. Se conmemora el fin de la esclavitud. Permanecen cerrados los mercados financieros de aquel país. La Bolsa de Nueva York cerró ayer con máximos históricos en sus índices Nasdaq y S&P 500.

Dentro de casa continúan los movimientos en el sector financiero. Bankinter va a absorber su filial Evo Banco. Será una fusión por absorción con la que integrará sus clientes y sus empleados. La operación culminará en el primer semestre del año próximo. El objetivo de aprovechar las sinergias y mejorar la eficiencia y la rentabilidad de ambas entidades. Bankinter trata de esta manera de impulsar la transformación digital del grupo. La marca Evo Banco nació hace una docena de años tras la fusión de las cajas de ahorro Caixanova y Caixa Galicia. Bankinter compró Evo Banco en 2019. Además, Bankinter ha anunciado el pago de un dividendo de 11,1 céntimos brutos de euro por acción (0,09 euros netos), que se abonarán el día 26 de este mes. Las acciones de Bankinter han sido hoy las que más han subido en Bolsa. Han cerrado a 7,83 euros con una subida del 1,6 por ciento. Al calor de esta operación han subido también las acciones de Unicaja y las del resto del sector financiero.

Por el contrario, han bajado hoy con fuerza las acciones de Grifols. Se han dejado un 5 por ciento. El valor se desinfla después de que ayer confirmase que ha completado la venta del 20 por ciento de su participación en su filial Shanghai Rass. El comprador, el grupo Harier Medical Technology, desembolsa 1.800 millones de dólares. Grifols dedicará esta cantidad a reducir su deuda. La empresa catalana de hemoderivados todavía mantiene en su poder un 6,5 por ciento de la empresa china.

Las acciones de Inmobiliaria Colonial han descontado hoy el dividendo que pagará el día 21 a razón de 0,27 euros brutos por título. Y ha bajado Solaria. Se han enfriado, pero no han desaparecido, los rumores de mercado que hablan de interés de algunas empresas por hacerse con el control de la compañía de energía solar fotovoltaica. Solaria ha visto caer su capitalización bursátil por debajo de 1.500 millones de euros, lo que ha despertado el interés sobre la empresa.

En el ámbito macro económico, el dato del día ha sido el IPC del Reino Unido. La tasa anual de inflación ha pasado del 2,3 al 2 por ciento. Alcanza el objetivo que maneja el Banco de Inglaterra. La autoridad monetaria británica celebrará mañana consejo de gobierno. Se espera que no toque el precio del dinero, aunque puede dejar abierta la puerta a un próximo recorte. Pero mañana seguramente no moverá ficha para no interferir en las elecciones que se celebrarán el cuatro de julio.