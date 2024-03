El IPC sube cuatro décimas en marzo y repunta hasta el 3,2% tras el incremento del IVA de la luz

La inflación ha subido cuatro décimas en marzo, hasta el 3,2 %, debido principalmente alencarecimiento de la electricidad y de los carburantes, cuyos precios bajaron en el mismo mes del año pasado.



Según el dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en sentido contrario destacan los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que suben menos que en marzo de 2023.



Por su parte, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente -el índice sin alimentos no elaborados ni productos energéticos- disminuyó dos décimas, hasta el 3,3 %, su nivel más bajo desde febrero de 2022.



La inflación subyacente lleva ocho meses consecutivos a la baja, desde julio de 2023, cuando la tasa estaba en el 6,2 %, mientras que la inflación general no marca una tendencia clara, ya que se moderó en diciembre y febrero, mientras que subió en enero y también lo ha hecho este mes de marzo.



Según detalla el INE, la diferencia entre la inflación subyacente y la tasa general fue de 0,1 puntos, la menor en dieciséis meses.



En tasa mensual, los precios de consumo registraron en marzo una subida de cuatro décimas respecto a febrero, hasta el 0,8 %, el mayor aumento desde febrero del año pasado.



En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 3,2 %, tres décimas por encima de la registrada el mes anterior, mientras que la variación mensual fue del 1,3 %.



Tras conocer estos datos, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el repunte de la inflación es "un incremento puntual" relacionado con el fin de la rebaja del IVA de la electricidad y ha subrayado que el dato subyacente "está teniendo un comportamiento muy adecuado".

El INE ha confirmado hoy que España creció un 2,5% en 2023, convirtiéndose así en la gran economía europea que registró un mayor avance.

Feijóo volvió a equivocarse cuando vaticinó una recesión.

Mal que le pese al PP, España sigue creciendo y creando empleo. ¡Seguimos! pic.twitter.com/9FdP13ip1l — María Jesús Montero (@mjmonteroc) March 26, 2024









Todos los detalles de evolución por componentes y la cifra definitiva de la inflación de marzo se publicarán el próximo 12 de abril.